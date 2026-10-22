Безглазое "призрачное" существо обнаружили в китайской пещере – ученые встревожены

Ученые обнаружили первую известную в Китае пресноводную пещерную улитку – безглазого почти прозрачного моллюска, избегающего света, сообщает Zakon.kz.

Это существо нашли в высокогорной известняковой пещере на высоте 2 062 метра. Жизнь в вечной темноте наложила отпечаток: у моллюска нет глаз, а раковина почти прозрачна – в пещере не нужны ни зрение, ни защитная окраска. Обитает он на мелководье – глубина меньше метра, температура воды около 20 градусов, пишет "Газета".

Во время первого обследования в августе 2025 года ученые нашли всего три живые взрослые улитки и одну пустую раковину. Все найденные моллюски держались в пределах двух метров от входа в пещеру, а в ближайших ручьях их не было. В лаборатории улитки питались диатомовыми водорослями и предложенным кормом для рыб.

Фото: He et al

Такие обитатели пещер, полностью приспособленные к подземной жизни, интересны тем, что показывают, как эволюция перестраивает животных в экстремальной и стабильной среде без света. Потеря зрения и пигмента здесь не недостаток, а экономия: организм не тратит ресурсы на ненужные под землей признаки.

Судьба нового вида вызывает тревогу . Популяция выглядит крайне малочисленной и приурочена к крошечному участку у входа в одну пещеру, поэтому перспективы ее сохранения оценивают как "далекие от оптимистичных".

Любое нарушение этого микромира – от загрязнения воды до туризма – может оказаться для улитки фатальным. Находка расширяет и представления о том, где вообще способна существовать пещерная фауна: прежде пресноводных пещерных улиток в Китае не описывали, и не исключено, что похожие виды скрываются в других карстовых пещерах региона.

Британские ученые ранее обнаружили новый вид крокодилов, обитавших на Земле 170 миллионов лет назад. Их зубы были настолько тонкими, что напоминали зубочистки.