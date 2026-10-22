Робот "нырнул" под землю возле горы Арарат в поисках легенды

Поиски библейского Ноева ковчега в районе горы Арарат в Турции вступают в новую фазу. Для исследования аномалий, обнаруженных радаром, в формации Дурупынар, имеющей форму лодки, был задействован подземный разведывательный робот, сообщает Zakon.kz.

Как пишет geekweek.interia, гора Арарат, самая высокая гора в Турции, на протяжении многих лет вызывает споры из-за историй о Ноевом ковчеге, остановившемся в этом районе.

Хотя убедительных научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, нет, исследователи анализируют окружающие геологические образования.

Наиболее интересной особенностью является так называемое образование Дурупынар – структура, напоминающая корпус корабля, расположенная в районе горы Арарат. Впервые это образование было замечено в 1959 году турецким капитаном и картографом Ильханом Дурупынаром, который делал аэрофотоснимки этого района для НАТО.

Сейчас там идут работы по определению того, что именно там находится. Недавно, помимо прочего, было проведено глубокое бурение керна. Также задействовали робота для подземных разведочных работ.

Робот, получивший название Gopher, был разработан доктором Робертом Россом из Университета Ла Троб в Австралии. Эта машина будет помогать международной исследовательской группе, проводящей бурение и сбор геологических образцов в изучаемом районе.

Робот Gopher – это небольшое дистанционно управляемое устройство, оснащенное водонепроницаемыми широкоугольными камерами и датчиками. Он позволяет исследователям собирать данные из мест, недоступных для человека, на глубине до 25 метров под поверхностью.

Робот будет перемещаться под землей и анализировать пустоты и аномалии, которые предыдущие радары указывали как потенциальные "комнаты" или "коридоры" внутри геологического образования. В предстоящие зимние месяцы исследователи сосредоточатся на анализе собранных данных.

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