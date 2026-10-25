"Заплатил Харону": археологи нашли 2100-летнюю могилу воина с золотой монетой во рту

Более 2100 лет назад на Кавказе был похоронен воин, у которого было все необходимое для загробной жизни: его оружие, конь и даже чаша для питья, украшенная таинственной пятиконечной звездой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ZME Science, однако самым интригующим предметом была золотая монета, спрятанная у него под подбородком: она, возможно, предназначалась в качестве платы Харону, мифическому перевозчику мертвых в греческий подземный мир.

Неподалеку археологи обнаружили еще одну золотую монету на дне ритуальной шахты. В совокупности эти находки дают редкую возможность заглянуть в погребальные традиции меотийцев, древних народов, населявших регион у Азовского моря.

"Золотые лисимахи редко встречаются в Босфоре, и их находка уникальна среди меотийских памятников", – говорят авторы исследования.

Эти монеты известны как статеры типа Лисимаха, названные в честь греческого царя, сменившего Александра Великого. Но найденные здесь экземпляры были отчеканены спустя столетия после смерти Лисимаха.

И эти монеты были лишь частью гораздо более странного погребального комплекса.

На кладбище Виноградный 1 археологи задокументировали 155 могил, включая круглую священную площадку в центре. Внутри этой площадки находилась узкая шахта с девятью ступенями, ведущими вниз к грунтовым водам. На дне лежала золотая монета. Исследователи полагают, что кто-то намеренно поместил ее туда в качестве религиозного подношения.

Вторая монета была найдена в захоронении № 52, под нижней челюстью молодого воина. Ее положение позволяет предположить, что изначально она могла находиться у него во рту. Это ключевая деталь.

Это отсылает к древнегреческому обычаю, известному как "обол Харона". Согласно греческой мифологии, душам нужно было пересечь реку, чтобы попасть в подземный мир, и Харон, перевозчик мертвых, ожидал платы за путешествие. Эта плата предлагалась в виде монеты, помещенной в рот или рядом с ртом умершего.

Монета воина весила приблизительно восемь граммов и была изготовлена ​​из чистого золота, что делало ее особенно ценным предметом для захоронения. Обе монеты представляли собой статеры типа Лисимаха, отчеканенные во время правления Митридата VI Евпатора, могущественного правителя Понта, бросившего вызов Риму в I веке до нашей эры.

На одной стороне изображен обожествленный Александр Великий, а на другой – Афина, держащая Нику, богиню победы. Исследователи также обсуждали сходство между изображением Александра и портретами Митридата, который утверждал, что имеет выдающееся греческое и персидское происхождение.

Предполагается, что на момент смерти воину было от 25 до 30 лет. В его могиле были обнаружены железные наконечники копий, наконечник стрелы, нож, снаряжение для верховой езды и взрослая лошадь. Эти предметы свидетельствуют о том, что его принадлежность к конному воину имела важное значение для того, как его увековечили в памяти людей.

Использование этих монет в погребальных ритуалах свидетельствует о том, что они имели значение, выходящее за рамки их денежной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые нашли "сокровища", описанные 170 лет назад.