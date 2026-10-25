#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Наука и технологии

"Заплатил Харону": археологи нашли 2100-летнюю могилу воина с золотой монетой во рту

Саркофаг, гробница, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 07:20 Фото: magnific
Более 2100 лет назад на Кавказе был похоронен воин, у которого было все необходимое для загробной жизни: его оружие, конь и даже чаша для питья, украшенная таинственной пятиконечной звездой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ZME Science, однако самым интригующим предметом была золотая монета, спрятанная у него под подбородком: она, возможно, предназначалась в качестве платы Харону, мифическому перевозчику мертвых в греческий подземный мир.

Неподалеку археологи обнаружили еще одну золотую монету на дне ритуальной шахты. В совокупности эти находки дают редкую возможность заглянуть в погребальные традиции меотийцев, древних народов, населявших регион у Азовского моря.

"Золотые лисимахи редко встречаются в Босфоре, и их находка уникальна среди меотийских памятников", – говорят авторы исследования.

Эти монеты известны как статеры типа Лисимаха, названные в честь греческого царя, сменившего Александра Великого. Но найденные здесь экземпляры были отчеканены спустя столетия после смерти Лисимаха.

И эти монеты были лишь частью гораздо более странного погребального комплекса.

На кладбище Виноградный 1 археологи задокументировали 155 могил, включая круглую священную площадку в центре. Внутри этой площадки находилась узкая шахта с девятью ступенями, ведущими вниз к грунтовым водам. На дне лежала золотая монета. Исследователи полагают, что кто-то намеренно поместил ее туда в качестве религиозного подношения.

Вторая монета была найдена в захоронении № 52, под нижней челюстью молодого воина. Ее положение позволяет предположить, что изначально она могла находиться у него во рту. Это ключевая деталь.

Это отсылает к древнегреческому обычаю, известному как "обол Харона". Согласно греческой мифологии, душам нужно было пересечь реку, чтобы попасть в подземный мир, и Харон, перевозчик мертвых, ожидал платы за путешествие. Эта плата предлагалась в виде монеты, помещенной в рот или рядом с ртом умершего.

Монета воина весила приблизительно восемь граммов и была изготовлена ​​из чистого золота, что делало ее особенно ценным предметом для захоронения. Обе монеты представляли собой статеры типа Лисимаха, отчеканенные во время правления Митридата VI Евпатора, могущественного правителя Понта, бросившего вызов Риму в I веке до нашей эры.

На одной стороне изображен обожествленный Александр Великий, а на другой – Афина, держащая Нику, богиню победы. Исследователи также обсуждали сходство между изображением Александра и портретами Митридата, который утверждал, что имеет выдающееся греческое и персидское происхождение.

Предполагается, что на момент смерти воину было от 25 до 30 лет. В его могиле были обнаружены железные наконечники копий, наконечник стрелы, нож, снаряжение для верховой езды и взрослая лошадь. Эти предметы свидетельствуют о том, что его принадлежность к конному воину имела важное значение для того, как его увековечили в памяти людей.

Использование этих монет в погребальных ритуалах свидетельствует о том, что они имели значение, выходящее за рамки их денежной стоимости.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые нашли "сокровища", описанные 170 лет назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Археологи обнаружили тайный вход в 2100-летний египетский храм в скале
05:20, 29 ноября 2024
Археологи обнаружили тайный вход в 2100-летний египетский храм в скале
Египет
07:33, 06 июля 2026
В пустыне Египта нашли старый византийский город и могилы с золотыми пластинами во рту умерших
Золото, артефакт воина
08:55, 10 мая 2026
Мужчина нашел золотой артефакт великого воина прямо под поваленным деревом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официальный анонс боя Моралес - Пратес от UFC
00:49, 25 октября 2026
Официально: Майкл Моралес и Карлос Пратес сразятся за пояс на турнире UFC 336
Ислам Чесноков перед матчем с Рубином
00:17, 25 октября 2026
Ислам Чесноков помог "Крыльям Советов" обыграть "Рубин" в матче РПЛ
Дастан Сатпаев в матче за Бёрнли в Чемпионшипе
23:47, 24 октября 2026
Дастан Сатпаев отыграл почти час в разгромном матче "Бёрнли" против "Линкольна"
Александр Бублик после не доигранного матча с Даниилом Медведевым в Алматы
23:14, 24 октября 2026
Александр Бублик досрочно завершил сезон из-за травмы на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: