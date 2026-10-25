"Заплатил Харону": археологи нашли 2100-летнюю могилу воина с золотой монетой во рту
Как пишет издание ZME Science, однако самым интригующим предметом была золотая монета, спрятанная у него под подбородком: она, возможно, предназначалась в качестве платы Харону, мифическому перевозчику мертвых в греческий подземный мир.
Неподалеку археологи обнаружили еще одну золотую монету на дне ритуальной шахты. В совокупности эти находки дают редкую возможность заглянуть в погребальные традиции меотийцев, древних народов, населявших регион у Азовского моря.
"Золотые лисимахи редко встречаются в Босфоре, и их находка уникальна среди меотийских памятников", – говорят авторы исследования.
Эти монеты известны как статеры типа Лисимаха, названные в честь греческого царя, сменившего Александра Великого. Но найденные здесь экземпляры были отчеканены спустя столетия после смерти Лисимаха.
И эти монеты были лишь частью гораздо более странного погребального комплекса.
На кладбище Виноградный 1 археологи задокументировали 155 могил, включая круглую священную площадку в центре. Внутри этой площадки находилась узкая шахта с девятью ступенями, ведущими вниз к грунтовым водам. На дне лежала золотая монета. Исследователи полагают, что кто-то намеренно поместил ее туда в качестве религиозного подношения.
Вторая монета была найдена в захоронении № 52, под нижней челюстью молодого воина. Ее положение позволяет предположить, что изначально она могла находиться у него во рту. Это ключевая деталь.
Это отсылает к древнегреческому обычаю, известному как "обол Харона". Согласно греческой мифологии, душам нужно было пересечь реку, чтобы попасть в подземный мир, и Харон, перевозчик мертвых, ожидал платы за путешествие. Эта плата предлагалась в виде монеты, помещенной в рот или рядом с ртом умершего.
Монета воина весила приблизительно восемь граммов и была изготовлена из чистого золота, что делало ее особенно ценным предметом для захоронения. Обе монеты представляли собой статеры типа Лисимаха, отчеканенные во время правления Митридата VI Евпатора, могущественного правителя Понта, бросившего вызов Риму в I веке до нашей эры.
На одной стороне изображен обожествленный Александр Великий, а на другой – Афина, держащая Нику, богиню победы. Исследователи также обсуждали сходство между изображением Александра и портретами Митридата, который утверждал, что имеет выдающееся греческое и персидское происхождение.
Предполагается, что на момент смерти воину было от 25 до 30 лет. В его могиле были обнаружены железные наконечники копий, наконечник стрелы, нож, снаряжение для верховой езды и взрослая лошадь. Эти предметы свидетельствуют о том, что его принадлежность к конному воину имела важное значение для того, как его увековечили в памяти людей.
Использование этих монет в погребальных ритуалах свидетельствует о том, что они имели значение, выходящее за рамки их денежной стоимости.
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