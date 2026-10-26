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Наука и технологии

Ученые воссоздали первые два миллиарда лет жизни Вселенной

взрыв в космосе, рождение вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 15:25 Фото: pixabay
Астрономы разработали компьютерную модель, которая позволяет проследить, как в первые два миллиарда лет после Большого взрыва формировались галактики и менялось состояние космического газа, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как ученые смоделировали раннюю Вселенную

Международная команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT), Гарвардского университета и других научных организаций создала научный проект Lumina – одну из крупнейших космологических симуляций. Модель воспроизводит взаимодействие обычной материи, темной материи и излучения на ранних этапах существования Вселенной.

Симуляция охватывает область космоса протяженностью около 1,6 млрд световых лет и позволяет изучать процессы на разных масштабах: от крупных космических структур до отдельных формирующихся галактик.

По данным исследователей, объем пространства, охваченного Lumina, более чем в 100 раз превышает объем сопоставимых предыдущих симуляций. При этом модель учитывает около 500 млрд расчетных элементов, включая частицы темной материи и ячейки газа.

Как Вселенная вышла из космической тьмы

Одной из главных задач проекта стало моделирование двух важных этапов космической истории – реионизации водорода и гелия.

"После Большого взрыва Вселенная была чрезвычайно горячей. По мере ее расширения и охлаждения образовался нейтральный водород. Он поглощал излучение, затрудняя свободное распространение света. Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва началась эпоха, которую астрономы называют космическими "темными веками", – говорится в информации.

Позднее появились первые звезды и галактики. Их излучение постепенно изменило свойства окружающего газа.

В ходе реионизации ультрафиолетовое излучение от первых звезд и галактик выбивало электроны из атомов водорода. В результате свет смог свободнее распространяться по космосу.

Реионизация гелия происходила под воздействием более энергичного излучения. Согласно модели Lumina, важную роль в этом процессе сыграли сверхмассивные черные дыры, активно поглощавшие окружающее вещество.

Исследователи отмечают, что модель позволяет впервые в рамках одной столь масштабной симуляции проследить процессы реионизации и водорода, и гелия, одновременно учитывая влияние этих изменений на дальнейшую эволюцию Вселенной.

Для чего понадобился суперкомпьютер

Создание Lumina потребовало огромных вычислительных ресурсов. Расчеты выполняли на суперкомпьютере Frontier, расположенном в Национальной лаборатории Ок-Ридж в американском штате Теннесси.

На пике вычислений использовались мощности, эквивалентные более чем 100 тысячам процессорных ядер и примерно 15 тысячам графических процессоров.

Благодаря этому ученые смогли одновременно моделировать движение газа и темной материи, формирование звезд и галактик, а также распространение излучения на огромных расстояниях.

Как симуляция поможет изучать космос

Разработчики рассчитывают использовать данный проект для проверки теоретических моделей с помощью данных космического телескопа "Джеймс Уэбб" и будущих наблюдений других обсерваторий, в том числе космического телескопа Нэнси Грейс Роман.

"Сопоставление реальных наблюдений с компьютерными расчетами поможет выяснить, насколько существующие представления о ранней Вселенной соответствуют действительности. Если данные не совпадут с прогнозами, это может указать на процессы, которые ученым еще предстоит объяснить", – заключили исследователи.

В дальнейшем исследователи планируют изучать с помощью Lumina перемещение газа между галактиками, развитие областей интенсивного звездообразования и возможные гравитационно-волновые сигналы, связанные с ранними галактиками и черными дырами.

Ранее ученые рассказали, Землю ждет новая волна геомагнитных возмущений, опубликовав прогноз.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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