Все еще среди нас: ученые выяснили, куда делись неандертальцы

100 тысяч лет назад на Земле обитали несколько видов людей – неандертальцы жили в Европе и Западной Азии, денисовцы – в Азии, а Homo floresiensis, подобные хоббитам, населяли индонезийский остров. Вид Homo sapiens был немногочисленным, сообщает Zakon.kz.

Почему сейчас на Земле существует лишь один вид людей – для многих исследователей эта ситуация является загадкой. На протяжении десятилетий представления человечества о собственном происхождении основывались на убеждении биологической исключительности нашего вида.

Эволюцию человека часто описывали как постепенное развитие в сторону большого мозга, умелого использования орудий труда и сложной социальной организации, присущих современным людям.

В этой картине другие гоминиды – наши предки – представлялись примитивными, а Homo sapiens якобы стал счастливым завершением эволюционной истории. Однако впоследствии представления о происхождении человека неоднократно пересматривались благодаря новым научным данным.

В частности, сократилась мнимая пропасть между когнитивными способностями Homo sapiens и его близких родственников. Появились доказательства того, что они также обладали развитыми навыками: создавали искусство, хоронили умерших и пользовались огнем.

В то же время сегодня на планете живет более восьми миллиардов человек, и все они принадлежат к одному виду. Ученые пытаются установить: почему на планете остался только один человеческий вид.

Упрощенный ответ состоит в том, что они до сих пор живут среди нас – в небольших фрагментах ДНК современных людей. Исследования древней ДНК показали, что неандертальцы, денисовцы и, возможно, другие древние группы не просто исчезли. В результате скрещивания их генетический материал частично вошел в геном современного человека. Примерно 2% ДНК современных людей неафриканского происхождения имеют неандертальские корни.

Палеоантропологи предлагают мысленный эксперимент: если бы неандерталец ехал в нью-йоркском метро, большинство пассажиров, возможно, даже не обратили бы на него внимания.

С людьми также скрещивались денисовцы. Кроме того, все больше исследований свидетельствуют о том, что геном Homo sapiens содержит следы так называемых "призрачных линий" – неизвестных групп древних предков. Генетики могут определить лишь примерное время их взаимодействия.

Например, исследования указывают на период продолжительностью около семи тысяч лет, начавшийся более 50 тысяч лет назад, когда неандертальцы и современные люди рожали общих детей.

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