Откуда появилась жизнь на Земле: ученые усомнились в многолетней теории
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, кометы, которые долгое время считались возможными источниками органических молекул на Земле, могли оказаться неспособными доставить их в сохранности.
Ученые предполагают, что более четырех миллиардов лет назад Земля подверглась интенсивной бомбардировке кометами. Считалось, что эти небесные тела могли принести воду и органические вещества, необходимые для возникновения жизни.
Однако новые компьютерные модели показали, что большинство комет сталкивались с поверхностью планеты на слишком высокой скорости. Возникавшие при ударах температура и давление могли разрушать органические молекулы, пишет CNN.
Исследователи провели 100 тысяч симуляций. В 54% случаев не произошло ни одного столкновения, при котором необходимые вещества могли бы сохраниться. В остальных случаях моделирование допускало хотя бы одно такое столкновение, однако вероятность доставки достаточного количества органических соединений оставалась низкой.
Особое внимание ученые уделили цианистому водороду – веществу, которое может участвовать в образовании аминокислот, необходимых для построения белков. Оно встречается в составе многих комет, но, согласно моделированию, редко могло пережить столкновение с Землей.
Авторы исследования рассматривают и другие возможные источники органических веществ. Среди них – астероиды, которые обычно сталкиваются с Землей на меньших скоростях. Кроме того, необходимые для жизни молекулы могли образоваться непосредственно на молодой планете в результате химических реакций.
Интересно, что на древнем Марсе условия для доставки органических веществ кометами могли быть более благоприятными из-за меньшей скорости столкновений.
При этом ученые подчеркивают, что исследование не исключает участия комет в зарождении жизни полностью. Некоторые органические соединения могли сохраняться при ударах, а сама теория требует дальнейшего изучения.
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