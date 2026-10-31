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Наука и технологии

Откуда появилась жизнь на Земле: ученые усомнились в многолетней теории

метеориты, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 16:06 Фото: magnific
Новое исследование заставило ученых пересмотреть одну из распространенных теорий происхождения жизни на Земле. Компьютерное моделирование показало, что события, произошедшие более четырех миллиардов лет назад, могли развиваться иначе, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, кометы, которые долгое время считались возможными источниками органических молекул на Земле, могли оказаться неспособными доставить их в сохранности.

Ученые предполагают, что более четырех миллиардов лет назад Земля подверглась интенсивной бомбардировке кометами. Считалось, что эти небесные тела могли принести воду и органические вещества, необходимые для возникновения жизни.

Однако новые компьютерные модели показали, что большинство комет сталкивались с поверхностью планеты на слишком высокой скорости. Возникавшие при ударах температура и давление могли разрушать органические молекулы, пишет CNN.

Исследователи провели 100 тысяч симуляций. В 54% случаев не произошло ни одного столкновения, при котором необходимые вещества могли бы сохраниться. В остальных случаях моделирование допускало хотя бы одно такое столкновение, однако вероятность доставки достаточного количества органических соединений оставалась низкой.

Особое внимание ученые уделили цианистому водороду – веществу, которое может участвовать в образовании аминокислот, необходимых для построения белков. Оно встречается в составе многих комет, но, согласно моделированию, редко могло пережить столкновение с Землей.

Авторы исследования рассматривают и другие возможные источники органических веществ. Среди них – астероиды, которые обычно сталкиваются с Землей на меньших скоростях. Кроме того, необходимые для жизни молекулы могли образоваться непосредственно на молодой планете в результате химических реакций.

Интересно, что на древнем Марсе условия для доставки органических веществ кометами могли быть более благоприятными из-за меньшей скорости столкновений.

При этом ученые подчеркивают, что исследование не исключает участия комет в зарождении жизни полностью. Некоторые органические соединения могли сохраняться при ударах, а сама теория требует дальнейшего изучения.

Ранее на Солнце произошел выброс гигантского облака газа.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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