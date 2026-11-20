Ученые разработали новый метод выделения микроскопических внеклеточных структур из молодых растений. Он позволит упростить изучение межклеточной коммуникации и защитных механизмов растений, сообщает Zakon.kz.

Исследователи предложили ферментативный метод, позволяющий быстрее и с большей воспроизводимостью выделять микроскопические внеклеточные везикулы из молодых ростков. Эта технология расширит возможности изучения того, как клетки обмениваются сигналами и реагируют на изменения внешней среды.

Результаты работы опубликованы 20 ноября 2026 года в научном журнале Journal of Experimental Botany. Исследование провела международная группа ученых из научных организаций Республики Корея.

Что представляют собой внеклеточные везикулы

Внеклеточные везикулы – это крошечные структуры, окруженные мембраной и выделяемые клетками во внеклеточное пространство. Они могут содержать различные биологические молекулы, в том числе белки, липиды и нуклеиновые кислоты.

Такие частицы представляют интерес для биологов, поскольку могут участвовать в передаче молекулярных сигналов между клетками. У растений их изучают в контексте развития, взаимодействия с окружающей средой и защитных реакций.

Однако исследовать эти структуры непросто: ученым необходимо выделить их из растительной ткани, не повредив сами везикулы и не загрязнив образцы содержимым разрушенных клеток.

Как работает новый метод

В своей работе исследователи представили так называемый ферментативный метод (E method). Он основан на мягком расщеплении клеточной стенки с помощью ферментов, благодаря чему внеклеточные везикулы можно выделять из молодых проростков модельного растения Arabidopsis.

Ранее многие протоколы выделения таких структур опирались преимущественно на использование листьев взрослых растений. Новый подход позволяет работать с молодыми проростками, что особенно важно для изучения процессов, происходящих на ранних этапах развития.

Полученные с помощью метода везикулы имели размер от 50 до 150 нанометров. Для сравнения, один нанометр составляет одну миллиардную часть метра.

Исследователи также провели анализ белкового состава выделенных частиц. Выяснилось, что он во многом совпадает с профилями везикул, полученных с помощью ранее описанного метода инфильтрации.

Дополнительную проверку провели на нескольких генетически модифицированных линиях Arabidopsis – patl1, syp61, pen1 и tet8. Это позволило оценить воспроизводимость методики при работе с растениями, имеющими различные генетические особенности.

В частности, ученые обнаружили в выделенных структурах TET8 – белок, который используется в качестве маркера малых внеклеточных везикул растений. Его присутствие подтвердило, что новый способ позволяет получать именно интересующие исследователей структуры.

Для чего это может пригодиться

По мнению авторов, предложенный подход упрощает выделение и молекулярное исследование растительных внеклеточных везикул. Он может оказаться полезным при изучении их состава, функций и роли в передаче сигналов между клетками.

Особое значение методика имеет для исследований молодых растений, поскольку позволяет анализировать внеклеточные структуры на ранних этапах развития, не ограничиваясь образцами взрослых листьев.

В дальнейшем такие методы могут помочь ученым лучше разобраться в механизмах взаимодействия растительных клеток, их реакции на стрессовые условия и особенностях развития растений.

При этом авторы подчеркивают прежде всего лабораторную ценность разработки: исследование представляет новый способ выделения и анализа везикул, а не готовую технологию повышения урожайности или защиты сельскохозяйственных культур.

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