Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова разъяснила нюансы организации режима сна в осенне-зимний период, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, сейчас наступает такой период, как "офисная полярная ночь".

"То есть люди будут идти на работу и будет темно. И возвращаться с работы будет уже темно. В этом отрезке важно отрегулировать свой световой режим, имитируя, скажем так, условия большей освещенности", – цитирует Черкасову издание RT.

Сейчас особенно важно поддерживать постоянный режим сна и бодрствования.

Тем, для кого ранние подъемы становятся испытанием, сомнолог подсказала способ, как просыпаться легче – использовать светобудильник.

"Это имитация рассвета в течение получаса до пробуждения и звонка будильника. Это может помочь легче проснуться, когда за окном и в помещении еще темно", – объяснила она.

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