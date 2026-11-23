Десятки лет назад на популярный курортный остров Испании Тенерифе (самый крупный остров из архипелага Канарских островов) ради развития охоты завезли десяток муфлонов. На сегодня эта затея обернулась экологической катастрофой, сообщает Zakon.kz.

Муфлоны – жвачные парнокопытные рода баранов – при отсутствии хищников стремительно размножались на вершинах национального парка Тейде и стали крайне опасным инвазивным чужеродным видом для одной из уникальных экосистем Канарских островов.

Как гласит документация, в 1971 году на Тенерифе выпустили 11 особей баранов, чтобы развивать охоту. Они адаптировались к условиям окружающей среды и начали постепенно распространяться по территории, где произрастают уникальные виды растений, – некоторые из них в естественной среде встречаются только на Тенерифе, пишет La nacion.

Ущерб, наносимый местному биоразнообразию, стал очевиден на фоне деградации растительности на горных вершинах: пасущиеся муфлоны препятствует восстановлению находящихся под угрозой исчезновения видов растений – прежде всего знаменитой фиалки Тейде.

Причем проблема не ограничивается только непосредственным поеданием растительности.

Постоянное передвижение баранов приводит к систематическому вытаптыванию почвы, что ускоряет эрозионные процессы, угрожающие равновесию природной среды, которая формировалась на протяжении тысячелетий в условиях полной географической изоляции.

Биологические особенности муфлона способствовали его неконтролируемому распространению на территории Испании. Это млекопитающее, относящееся к семейству полорогих, отличается ярко выраженным половым диморфизмом: самцы достигают массы 50-55 килограммов и имеют крупные загнутые назад рога, тогда как самки меньше по размеру и рогов не имеют.

Такое физическое сложение в сочетании с высокой выносливостью в условиях пересеченной местности позволило им освоить высокогорные районы острова, не сталкиваясь с серьезными территориальными или ресурсными ограничениями.

Видя ухудшение состояния национального парка Тейде, компетентные органы приняли меры, чтобы попытаться устранить последствия этого давнего вмешательства людей. Муфлон включен в испанский каталог инвазивных чужеродных видов. В настоящее время разные организации осуществляют программы контроля, направленные на сокращение популяции этих диких баранов, чтобы защитить уникальную флору региона.

Этот случай служит предостерегающим примером того, как предпринятое человеком вмешательство, преследовавшее конкретную цель, может перерасти в масштабный экологический конфликт.

Примером того, что уникальную экосистему островов надо защищать, служит история с островом Суртсей, который появился в 1963 году у побережья Исландии. До сих пор побывать на нем удалось очень немногим – этот участок суши находится под охраной и предоставляет ученым уникальную возможность изучить, как жизнь заселяет новые земли.