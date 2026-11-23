Национальные институты здравоохранения США (NIH) выделяли миллионы долларов зарубежным лабораториям, где, согласно федеральным документам, выявлялись серьезные нарушения безопасности и контроля, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, организация PETA изучила 124 документа, полученных по закону о свободе информации, и потребовала остановить финансирование таких исследований.

Один из случаев связан с экспериментом с вирусом Хендра в Австралии. В лаборатории не хватало подготовленных сотрудников, а также необходимых протоколов безопасности. После заражения одной летучей лисицы вирусом пришлось усыпить всех восьмерых животных, содержавшихся вместе: учреждение не смогло обеспечить требуемый уровень биологической защиты. Позже вирус обнаружили и у девятой особи.

При этом NIH получил предварительный отчет о приостановке эксперимента только спустя более десяти месяцев. Нарушения также выявили в лабораториях Великобритании, Аргентины и других стран. В частности, документы указывают на отсутствие необходимых разрешений у некоторых учреждений, проводивших исследования за счет американских грантов.

PETA утверждает, что надзор NIH во многом основан на самоотчетности лабораторий и заранее согласованных онлайн-проверках. Из 70 отчетов зарубежных учреждений за 2023-2025 годы в 67 не было указано ни одного нарушения.

Организация направила жалобу главе NIH Джею Бхаттачарье и призвала перенаправить средства на исследования, основанные на биологии человека. В Конгрессе США тем временем вновь обсуждают законопроект CARGO Act, предусматривающий запрет на финансирование экспериментов над животными за рубежом.

PETA (от англ. People for the Ethical Treatment of Animals – "Люди за этичное обращение с животными") – это крупная международная некоммерческая организация по защите прав животных, основанная в 1980 году в США Ингрид Ньюкирк и Алексом Пачеко.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, на фоне этого медорганизации работают в усиленном режиме.