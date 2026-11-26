Останки древних людей нашли в пещерах на юге Китая. Среди них есть зубы возрастом около 100 тысяч лет, анализ которых показал, что их владелец не был похож ни на денисовца, ни на неандертальца, ни на современного человека, сообщает Zakon.kz.

Ученые предполагают, что это может быть представитель ранее неизвестной линии рода Homo, которая жила рядом с денисовцами в субтропиках Восточной Азии.

Денисовцы (денисовский человек) – вымерший вид или подвид древних людей, живший в Азии в среднем и позднем плейстоцене (примерно 200-32 тысячи лет назад). Их выделили как отдельную группу в 2010 году по анализу ДНК из костей, найденных в Денисовой пещере на Алтае.

В двух пещерах в Гуанси-Чжуанском автономном районе – Чуаньшаньдун и Лунчуаньдун – с 2015 года работала международная группа под руководством Фу Цяомэй и Сина Суна из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. В 2021 году исследователи обнаружили четыре человеческих зуба: два в Чуаньшаньдуне (вероятно, от одного человека) и два в Лунчуаньдуне.

Зубы из Лунчуаньдуна имеют возраст от 104 500 до 42 600 лет, а зубы из Чуаньшаньдуна – не менее 100 800 лет, пишет АиФ.

Зубы из Лунчуаньдуна определили как принадлежавшие денисовцам. Их форма была очень близка к зубам денисовцев с Алтая, а белковые маркеры совпали с образцами из других азиатских находок. Это первое свидетельство того, что денисовцы жили в субтропиках южного Китая – раньше их присутствие в этом регионе не было подтверждено.

А зубы из Чуаньшаньдуна оказались совсем другими. Их форма не соответствовала ни одному известному виду людей Восточной Азии. В них сочетались признаки, характерные для Homo erectus (сложная корневая система), и черты, более близкие к современному человеку (симметричная коронка).

Белковый анализ показал, что эти люди не были ни денисовцами, ни неандертальцами, ни сапиенсами. Они составляли некую "сестринскую группу" по отношению к общим предкам этих трех линий.

Исследователи описали их как "неразрешенную архаичную группу Homo" , то есть отдельную ветвь , которая могла быть либо местным видом, адаптировавшимся к влажным субтропикам, либо реликтовой популяцией, дожившей до позднего плейстоцена.

Находка в Чуаньшаньдуне показывает, что как минимум две разные группы архаичных людей жили в этом регионе одновременно: денисовцы и неизвестная линия.

"Это очень важные находки. Летопись человеческих окаменелостей среднего и позднего плейстоцена в Китае очень скудна, поэтому окаменелости с протеомом эмали, который нам удалось распознать, открывают новый путь к пониманию истории населения Восточной Азии", – считают ученые.

Но они подчеркнули, что пока рано говорить о новом виде. Один зуб – это слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Необходимы новые находки, которые позволят понять, кем были эти люди и как они связаны с другими известными группами.

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