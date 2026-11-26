Неизвестный вид человека нашли в Китае
Ученые предполагают, что это может быть представитель ранее неизвестной линии рода Homo, которая жила рядом с денисовцами в субтропиках Восточной Азии.
Денисовцы (денисовский человек) – вымерший вид или подвид древних людей, живший в Азии в среднем и позднем плейстоцене (примерно 200-32 тысячи лет назад). Их выделили как отдельную группу в 2010 году по анализу ДНК из костей, найденных в Денисовой пещере на Алтае.
В двух пещерах в Гуанси-Чжуанском автономном районе – Чуаньшаньдун и Лунчуаньдун – с 2015 года работала международная группа под руководством Фу Цяомэй и Сина Суна из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. В 2021 году исследователи обнаружили четыре человеческих зуба: два в Чуаньшаньдуне (вероятно, от одного человека) и два в Лунчуаньдуне.
Зубы из Лунчуаньдуна имеют возраст от 104 500 до 42 600 лет, а зубы из Чуаньшаньдуна – не менее 100 800 лет, пишет АиФ.
Зубы из Лунчуаньдуна определили как принадлежавшие денисовцам. Их форма была очень близка к зубам денисовцев с Алтая, а белковые маркеры совпали с образцами из других азиатских находок. Это первое свидетельство того, что денисовцы жили в субтропиках южного Китая – раньше их присутствие в этом регионе не было подтверждено.
А зубы из Чуаньшаньдуна оказались совсем другими. Их форма не соответствовала ни одному известному виду людей Восточной Азии. В них сочетались признаки, характерные для Homo erectus (сложная корневая система), и черты, более близкие к современному человеку (симметричная коронка).
Белковый анализ показал, что эти люди не были ни денисовцами, ни неандертальцами, ни сапиенсами. Они составляли некую "сестринскую группу" по отношению к общим предкам этих трех линий.
Исследователи описали их как "неразрешенную архаичную группу Homo", то есть отдельную ветвь, которая могла быть либо местным видом, адаптировавшимся к влажным субтропикам, либо реликтовой популяцией, дожившей до позднего плейстоцена.
Находка в Чуаньшаньдуне показывает, что как минимум две разные группы архаичных людей жили в этом регионе одновременно: денисовцы и неизвестная линия.
"Это очень важные находки. Летопись человеческих окаменелостей среднего и позднего плейстоцена в Китае очень скудна, поэтому окаменелости с протеомом эмали, который нам удалось распознать, открывают новый путь к пониманию истории населения Восточной Азии", – считают ученые.
Но они подчеркнули, что пока рано говорить о новом виде. Один зуб – это слишком мало, чтобы делать окончательные выводы. Необходимы новые находки, которые позволят понять, кем были эти люди и как они связаны с другими известными группами.
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