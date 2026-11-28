На Солнце зарегистрировали первую за семь суток вспышку. Перерыв в активности продлился около 171 часа и стал самым продолжительным с конца 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Вспышка произошла 27 ноября в 17:13 по московскому времени. Ей присвоили класс C1.6, который считается достаточно слабым, сообщили в российской Лаборатории солнечной астрономии.

По словам ученых, столь продолжительные периоды затишья могут свидетельствовать о том, что солнечная активность снижается быстрее прогнозов. Солнечный минимум, ожидавшийся только в 2030 году, может наступить значительно раньше.

В октябре число пятен на Солнце достигло самого низкого значения за последние пять лет. При этом на светиле появились две новые группы пятен, с одной из которых и связано возобновление вспышечной активности.

Насколько устойчивым окажется этот рост, пока неизвестно.

Тем временем загадочный астероид ускоряется в космосе, а ученые не понимают, что происходит.