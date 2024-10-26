Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Солнце произошла вторая мощная вспышка за двое суток

На Солнце произошла вторая мощная вспышка за двое суток, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 00:11 Фото: pxhere
На Солнце за последние двое суток зарегистрирована вторая мощная вспышка класса X, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), 26 октября произошла вспышка класса X1.9, ее магнитное воздействие на Землю ожидается в ближайшие дни.

Ранее, 24 октября, специалисты зафиксировали еще один взрыв на Солнце уровня X3.3, который вызвал магнитную бурю. Как отметили исследователи, область вспышек на Солнце продолжает смещаться в сторону Земли, и это может привести к новым вспышкам 28 и 29 октября.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от уровня рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — минимальные, а X — максимальные, при этом мощность увеличивается в десять раз при переходе к следующему классу. Магнитные бури, вызванные такими вспышками, делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Ранее эксперт высказалась о влиянии магнитных бурь на человека и технику.

Читайте также

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники
В Microsoft сообщили об ускорении Windows 11
лягушки, болото
Наши внуки могут не увидеть лягушек: земноводным грозит вымирание
космос, NASA
Астронавта NASA госпитализировали после возвращения с МКС
Диана Абдуллаева
Интересное 2024 год Астрономия Солнце
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: