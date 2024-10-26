На Солнце произошла вторая мощная вспышка за двое суток

На Солнце за последние двое суток зарегистрирована вторая мощная вспышка класса X, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), 26 октября произошла вспышка класса X1.9, ее магнитное воздействие на Землю ожидается в ближайшие дни.

Ранее, 24 октября, специалисты зафиксировали еще один взрыв на Солнце уровня X3.3, который вызвал магнитную бурю. Как отметили исследователи, область вспышек на Солнце продолжает смещаться в сторону Земли, и это может привести к новым вспышкам 28 и 29 октября.

Вспышки на Солнце классифицируются в зависимости от уровня рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — минимальные, а X — максимальные, при этом мощность увеличивается в десять раз при переходе к следующему классу. Магнитные бури, вызванные такими вспышками, делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Ранее эксперт высказалась о влиянии магнитных бурь на человека и технику.

