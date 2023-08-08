Очереди за едой и постели в проходах: алматинцы жалуются на условия в частном детском лагере

Жителей Алматы смутили условия содержания в одном из детских лагерей, где отдыхают сироты и дети из малообеспеченных семей. В акимате подчеркнули, что учреждение частное, сообщает Zakon.kz.

Жителей Алматы обеспокоили условия в одном из загородных оздоровительных лагерей. Фото и видео из лагеря 8 августа опубликовал Telegram-канал "За нами уже выехали", сославшись на одного из подписчиков.

В публикации утверждается, что в лагере отдыхают школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также сироты. По словам подписчика канала, дети вынуждены стоять в очередях за едой, качество которой под вопросом, а места в лагере не хватает – спальни переполнены, кровати стоят прямо в проходах.

В пресс-службе акимата Алматы редакции Zakon.kz сообщили, что учреждение – частное, родители сами решают, отправлять туда детей или нет. Городские власти к отправке школьников в этот лагерь не имеют отношения.

"Управление образования города Алматы сообщает, что данная организация не участвовала в конкурсе государственных закупок на организацию летнего отдыха детей, проводимых управлением. Также сообщаем, что организациями образования в данный лагерь дети, учащиеся школ Алматы не направлялись", – говорится в сообщении городского акимата.

В акимате Алматы не уточнили, планируют ли проводить проверку в отношении этого учреждения.

Ранее в одном из детских лагерей Костанайской области обнаружили помещения с бильярдным столом и сауной, а в Акмолинской области в лагерях нашли пустые бутылки из-под спиртного, пачки сигарет, самогонный аппарат и пневматическое оружие.