Цветочный скандал в Шымкенте: сотрудника ДГД освободили от должности

Участника "цветочного скандала" Данияра Елконды освободили от должности. Он был заместителем руководителя Управления госдоходов по Енбекшинскому району, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, руководством Агентства по делам государственной службы также поручено принять меры по изучению соразмерности наложенного дисциплинарного взыскания с проведением при необходимости служебного расследования.



"Однако в настоящее время Данияр Елконды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. Согласно действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию не имелось", – говорится в официальном сообщении.

На прошлой неделе в Казнете стали активно распространять видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина в нетрезвом состоянии угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации отмечалось, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры.

Как заявили в Департаменте полиции Шымкента, в соцсетях "распространяется недостоверная информация о том, что к инциденту в цветочном магазине... имеют отношение прокуроры".

Позднее "сын прокурора" из Шымкента извинился перед общественностью за инцидент в цветочном магазине. Видеообращение появилось в соцсетях.

10 августа выяснилось, что в цветочном магазине Шымкента произошло два инцидента – 8 мая и 8 августа. Как рассказали в МВД РК, "героем" одного из двух резонансных видео, снятых в мае, оказался экс-полицейский Шымкента – "бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданному им рапорту по собственному желанию по семейным обстоятельствам".

13 августа стало известно, что Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента. Также в отношении бывшего сотрудника полиции, который грабил цветочный магазин, начато уголовное дело.