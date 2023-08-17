Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистау

Вопросы повышения стабильности электроснабжения Западного региона, в частности, Мангистауской области, рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения с сайта правительства за 17 августа 2023 года, участникам был представлен доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения Мангистауской области в целом.

Фото: primeminister.kz

"Премьер-министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее", – говорится в сообщении.

Также Алихан Смаилов подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений потребителей.

В рамках реализации оперативных мер планируется завершить проект по усилению западной энергозоны путем строительства новых электросетевых объектов. Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту "Уральск – Атырау – Мангистау".

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем с учетом прогнозируемого роста потребления электрической энергии в Мангистауской области, разработан ряд долгосрочных мер.

Среди них объединение западной энергетический системы с единой энергосистемой Казахстана путем строительства ЛЭП 500кВ, а также запуск проектов новой генерации в западной зоне. Речь идет как о газовых станциях базовой и маневренной генерации, так и о строительстве гибридных станций на основе возобновляемых источников энергии. Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона.

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12 августа 2023 года из-за аварии на энергоблоках МАЭК жители нескольких сел в Мангистауской области остались без света. Вечером 13 августа в регионе частично ограничили потребление энергии. А уже 14 августа в отдельных населенных пунктах региона ввели веерные отключения электроэнергии, а жителей попросили экономить электричество до устранения аварии.