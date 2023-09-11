Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Август в Казахстане побил рекорд по количеству выпавших осадков

Август в Казахстане побил рекорд по количеству выпавших осадков Фото: pexels
Синоптики рассказали, что в Казахстане был дождливый август, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в первой декаде и в первой половине третьей декады августа c установлением антициклонального типа погоды на большей части Казахстана наблюдалась жаркая погода до +34+43°С. В эти дни в отдельных районах республики наблюдались рекорды максимальных температур воздуха.

"Например, 2 августа в столице температура воздуха повысилась до +34,3°С, тем самым обновился рекорд 2021 года (+33,2°С), 5 августа в Актау температура воздуха достигла отметки +41,5°С, был перекрыт рекорд 2015 года (+40,2°С), а в Алматы было зафиксировано +38,5°С, что стало рекордом для этого дня, в последний раз абсолютный максимум был отмечен в 2015 году и составил +37,1°С", – рассказали синоптики. 

Как отметили метеорологи, в августе также были отмечены рекорды по количеству выпавших осадков.

"10 августа в Караганде за сутки выпало 54 мм, при норме за месяц 29 мм, 11, 12, 28 августа в горных и предгорных районах Алматинской области прошли осадки, временами сильные 15-47 мм ( 12 августа в Алматы выпало 26 мм, при норме 34 мм, 14 августа на метеостанции Мынжилки прошел сильный снег до 7 мм), 27, 31 августа в Туркестанской области отмечались сильные дожди 15-24 мм (27 августа в Шымкенте выпало 28 мм, при норме за месяц 4 мм). В течение месяца часто усиливался ветер с порывами до 15-32 м/с, 31 августа на метеостанции Достык (Жетысуская область) ветер достигал 45 м/с." РГП "Казгидромет"

Также отмечается, что в Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 14 августа и составила +8,7°С, а самая высокая температура воздуха отмечалась 23 августа и составила +35,4°С. За месяц выпало 27 мм, при норме за месяц 31 мм (87% от нормы).

Ранее в июле синоптики зафиксировали новые температурные рекорды. 

Читайте также

В Казахстане приняли комплексный план по защите детей от насилия и суицидов

Мясо стало роскошью для казахстанцев

Крупный сельскохозяйственный комплекс построят в одном из районов Акмолинской области

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления