Август в Казахстане побил рекорд по количеству выпавших осадков

Синоптики рассказали, что в Казахстане был дождливый август, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в первой декаде и в первой половине третьей декады августа c установлением антициклонального типа погоды на большей части Казахстана наблюдалась жаркая погода до +34+43°С. В эти дни в отдельных районах республики наблюдались рекорды максимальных температур воздуха.

"Например, 2 августа в столице температура воздуха повысилась до +34,3°С, тем самым обновился рекорд 2021 года (+33,2°С), 5 августа в Актау температура воздуха достигла отметки +41,5°С, был перекрыт рекорд 2015 года (+40,2°С), а в Алматы было зафиксировано +38,5°С, что стало рекордом для этого дня, в последний раз абсолютный максимум был отмечен в 2015 году и составил +37,1°С", – рассказали синоптики.

Как отметили метеорологи, в августе также были отмечены рекорды по количеству выпавших осадков.

"10 августа в Караганде за сутки выпало 54 мм, при норме за месяц 29 мм, 11, 12, 28 августа в горных и предгорных районах Алматинской области прошли осадки, временами сильные 15-47 мм ( 12 августа в Алматы выпало 26 мм, при норме 34 мм, 14 августа на метеостанции Мынжилки прошел сильный снег до 7 мм), 27, 31 августа в Туркестанской области отмечались сильные дожди 15-24 мм (27 августа в Шымкенте выпало 28 мм, при норме за месяц 4 мм). В течение месяца часто усиливался ветер с порывами до 15-32 м/с, 31 августа на метеостанции Достык (Жетысуская область) ветер достигал 45 м/с." РГП "Казгидромет"

Также отмечается, что в Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 14 августа и составила +8,7°С, а самая высокая температура воздуха отмечалась 23 августа и составила +35,4°С. За месяц выпало 27 мм, при норме за месяц 31 мм (87% от нормы).

Ранее в июле синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.