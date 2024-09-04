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В Астане на сутки перекрыли еще одну улицу

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 19:52 Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтом дорожного полотна по улице Керей Жанибек хандар движение на участке от улицы А. Бокейхана до проспекта Мангилик Ел с 20:00 4 сентября до 17:00 5 сентября будет полностью перекрыто, сообщает Zakon.kz.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам согласно схеме объезда, рассказали в ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

дорожные работы, Астана, объезд, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 19:52

Фото: ГУ "Управление транспорта города Астаны"

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – сообщили в Управлении транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что до 5 сентября полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Кабанбай батыра от кольца "Астана жулдызы" до пересечения с проспектом Мангилик ел.

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