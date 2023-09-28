Досаев рассказал, будут ли достраивать пешую тропу до Медеу в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, будут ли достраивать пешую тропу до Медеу вдоль реки Есентай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о пробивке пешей тропы задал на встрече с акимом житель Медеуского района. Однако Ерболат Досаев ответил неоднозначно.

"До Медеу не знаю. Мы проект пока рассматриваем. Когда будет готов, расскажем – будет пробивка или нет", – сказал Ерболат Досаев.

Мужчина также попросил акима построить спортивную площадку или футбольное поле для жителей микрорайона Горный Гигант. По его словам, выше аль-Фараби есть место, где можно было бы это сделать.

Ерболат Досаев ответил, что вдоль набережной реки Есентай достаточно спортивных площадок и мест для воркаута. Но аким Медеуского района Еркебулан Оразалин добавил, что жители предлагают разместить спортплощадку южнее аль-Фараби в восточной стороне.

"Я пока не знаю. У нас есть планы по инженерным коммуникациям вдоль Есентая. Но чтобы я завтра ничего не ломал, лучше мы сбалансированно подойдем к этому вопросу. Я тоже хожу вдоль набережной реки Есентай, там не так плохо. Есть места и где погулять, и где детям поиграть. По поводу футбольного поля пока не знаю, для этого нужно много времени. Деньги для этого есть, но тут вопрос в том, как мы эту землю можем правильно использовать", – заключил аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев высказался о тарифах на проезд по БАКАД, рассказал о реконструкции Терренкура и пообещал решить проблемы с водой в Медеуском районе.