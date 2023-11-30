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Пожар в хостеле Алматы: глава МЧС прокомментировал информацию о возгорании самоката

Пожар в хостеле Алматы: стал ли причиной пожара электросамокат, ответили в МЧС Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов 30 ноября прокомментировал информацию о том, что причиной пожара в хостеле Алматы мог стать подключенный к розетке электросамокат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что о причинах пожара пока говорить рано. 

"Комиссия будет исследовать причины пожара. Сейчас озвучивать варианты и строить домыслы рано. Отработаем и после будем давать информацию", – сказал Сырым Шарипханов.

Глава МЧС рассказал, что был внутри здания, где произошел пожар, но самоката там не видел. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из постояльцев хостела назвал причиной пожара стоявший на зарядке электросамокат.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.

По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.

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