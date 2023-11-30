Пожар в хостеле Алматы: глава МЧС прокомментировал информацию о возгорании самоката

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов 30 ноября прокомментировал информацию о том, что причиной пожара в хостеле Алматы мог стать подключенный к розетке электросамокат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что о причинах пожара пока говорить рано.

"Комиссия будет исследовать причины пожара. Сейчас озвучивать варианты и строить домыслы рано. Отработаем и после будем давать информацию", – сказал Сырым Шарипханов.

Глава МЧС рассказал, что был внутри здания, где произошел пожар, но самоката там не видел.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из постояльцев хостела назвал причиной пожара стоявший на зарядке электросамокат.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.



По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.