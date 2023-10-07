Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане и еще нескольких городах РК
Фото: pixabay
В субботу, 7 октября, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, а также в Астане, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики рассказали о погоде на 7 октября в городах республиканского значения.
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