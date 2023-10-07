Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане и еще нескольких городах РК

Фото: pixabay

В субботу, 7 октября, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, а также в Астане, сообщает Zakon.kz.

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