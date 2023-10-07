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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане и еще нескольких городах РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане и еще нескольких городах РК Фото: pixabay
В субботу, 7 октября, неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, а также в Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о погоде на 7 октября в городах республиканского значения.

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Елена Вебер
Астана Казахстан
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