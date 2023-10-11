Депутат: В сотнях школ Казахстана нет столовых

Депутат Мажилиса Парламента РК Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании 11 октября 2023 года заявила, что в 800 школах страны вовсе нет столовых, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что президент поручил обеспечить питанием всех школьников. На сегодня вопрос приобретает особую актуальность.

"На сегодняшний день 1,5 млн наших детей обеспечивается (питанием. – Прим. ред.), но сейчас по этому вопросу высказывается много критики со стороны избирателей... На сегодня в 800 школах совсем нет столовых, организовано буфетное питание в 330 школах. Также для 288 школ осуществляется доставка общественного питания. Это информация, которую нам дали. Вопрос – кто осуществляет контроль и надзор за качеством питания? Если будет ЧС, кто будет нести ответственность? Планируется ли строительство столовых при школах? Сейчас вы знаете, цены у нас варьируются, есть большая разница в ценах. Чтобы отрегулировать этот вопрос, что вами предпринимается?" Жулдыз Сулейменова

Депутат также попросила высказать позицию по поводу качества школьного питания.

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, что до 2023 года бесплатным питанием обеспечивали учеников с 1 по 4 класс.

"На сегодня по вопросу повышения качества питания уже были приняты приказы. В эти приказы уже внесены изменения. Для того, чтобы соблюдать все требования, указанные в двух приказах, сейчас проводится мониторинг, осуществляется соответствующая проверка. По итогам будут приняты соответствующие меры. По нашей информации, в 591 школе нет столовых. Для обеспечения горячим питанием детей через буфеты эта работа организована. То есть соответствующие нормы внесены в приказы Минздрава. Что касается строительства столовых сразу при новых школах, нормы доведены до регионов, соответствующая работа ведется. Сейчас вопрос именно по малокомплектным школам. Это связано с тем, что количество учеников там небольшое. В связи с этим мы будем изучать положение и принимать соответствующие меры по итогам". Гани Бейсембаев

Сейчас самая высокая цена, по словам главы Минпросвещения, 840 тенге в Алматы, 750 тенге – в Акмолинской области. Самая низкая цена – 480 тенге – в Карагандинской области. В среднем по республике цены составляют 579 тенге.

"По сегодняшнему законодательству по предоставлению бесплатного питания и напитков сейчас обеспечивается только в государственных школах и также в школах, где есть госзаказ. При принятии данного законопроекта вопрос будет решен". Гани Бейсембаев

Инциденты в школьных столовых Казахстана происходят достаточно часто. К примеру, в Павлодаре в одной из средних общеобразовательных школ ученик нашел червя в обеде. А в столовой одной из школ Алматинской области младшеклассникам раздали просроченные йогурты.