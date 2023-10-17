Казахстанцы стали чаще переезжать внутри страны
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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства 17 октября сообщила, что в Казахстане усилилась внутренняя миграция. Казахстанцы активно переселяются с юга на север страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Светлана Жакупова сообщила, что в соответствии с новой концепцией миграционной политики Республики Казахстан механизм переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы пересмотрели.
"Для стимулирования переселения ввели сертификаты экономической мобильности, дающие право на финансовую помощь в размере 50% от стоимости жилья на новом месте, при наличии рабочего места, подтвержденного работодателем. В настоящее время 7,5 тыс. человек, или 87% от годового плана, переселились в северные и восточные регионы. Внутренние переселенцы – в основном бывшие жители Туркестанской и Алматинской областей", – указала глава министерства.
По ее данным, мерами занятости охватили 73% переехавших трудоспособных граждан, 5,2 тыс. человек получили единовременную материальную помощь на возмещение расходов по переезду. 622 семьи получили сертификаты экономической мобильности, 395 семей обеспечили жильем в северных регионах.
Ранее сообщалось, что Минтруда пересмотрело региональную квоту приема кандасов и переселенцев.
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