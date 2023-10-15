В МИД опровергли информацию о пропавшем в Израиле казахстанце

В Сети опубликована таблица от властей Израиля, где указывалось сколько людей и из каких стран пропали в ходе военного конфликта против ХАМАС. На диаграмме числился один пропавший гражданин Казахстана. В МИД информацию опровергли, сообщает Zakon.kz.

На картинке публиковалось количество пропавших и пострадавших в ходе эскалации конфликта иностранцев, находившихся на территории Израиля.





Фото: соцсети

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что среди пропавших казахстанцев нет, – израильская сторона ошиблась.

"Это не соответствует действительности, израильские власти уже извинились за ошибку, допущенную в этой таблице", – сказал представитель МИД РК.

Казахстанцев, пожелавших эвакуироваться, доставили на родину. Борт компании Air Astana вылетел из Тель-Авива, приземлился в Актау, а затем 10 октября 2023 года прибыл в Алматы. На борту самолета находились 166 пассажиров, в том числе два младенца.

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