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Законодательство РК

АМТ сменит название после выхода Лакшми Миттала из состава инвесторов

Казахстан АрселорМиттал Темиртау Фото: wikimedia
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 31 октября 2023 рассказал, что после выхода индийского бизнесмена Лакшми Миттала из состава акционеров предприятия Казахстан не сможет использовать старое название, сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев отметил, что правительство вело переговоры с "АрселорМиттал" достаточно давно.

"Мы подписали предварительные документы с "АрселорМиттал" 22 октября. "АрселорМиттал" подтвердил информацию со своей стороны, что подписание произошло до трагического инцидента на шахте. Поэтому говорить о том, что это (сделка. – Прим. ред.) произошло быстро, будет неправильно. Этому предшествовала достаточно длительная работа, которую вело правительство с "АрселорМиттал".Канат Шарлапаев

Сейчас правительство работает над тем, чтобы обезопасить Казахстан от дальнейших судебных разбирательств после выхода этого инвестора из состава акционеров АМТ. Также предприятию предстоит смена названия.

"В связи с выходом "Арселора" из состава акционеров казахстанского предприятия мы не сможем иметь право использовать название "Арселор". Если честно, пока мы не смотрели (какое название будет. – Прим. ред.), но я думаю, самое важное – принять во внимание мнение сотрудников комбината".Канат Шарлапаев

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Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов также сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены останки предположительно 46 погибшего.

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