Владельцев ТЭЦ в Казахстане заставят нести ответственность за ремонт оборудования

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на заседании Сената 23 ноября заявил о планах усилить ответственность субъектов естественных монополий, а также их руководителей, за выполнение инвестиционных программ и качественный ремонт оборудования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос об ужесточении ответственности монополистов поднял депутат Серик Утешев. По его словам, череда аварий на ТЭЦ прошлой зимой остро высветила многолетнюю проблему – изношенность инфраструктуры и необходимость ее скорейшей модернизации.

"В рамках трехлетнего бюджета целевыми трансферами на развитие системы теплоснабжения планируется выделить порядка 158,7 млрд тенге. При этом общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 14 тыс. км, их средняя изношенность – около 54%. Сегодня правительством разработана новая программа "Тариф в обмен на инвестиции", согласно которой на 2023-2029 годы предполагается привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тыс. км инженерных сетей. Однако внедрение этого механизма требует значительного повышения ответственности монополистов", – заявил Серик Утешев.

Депутат поинтересовался, будут ли субъекты естественных монополий нести ответственность за неисполнение тарифной сметы инвестиционной программы.

Роман Скляр напомнил, что перед правительством стоит задача к 2029 году снизить износ инженерной инфраструктуры и теплоэнергоисточников как минимум на 15%.

"Цифровизация – это важнейший аспект. В декабре 2023 года мы запустим цифровую платформу теплоэлектроэнергетики, там будут имплементированы все электронные паспорта наших ТЭЦ. И в этом режиме будет возможность контролировать выполнение инвестиционных обязательств. Что касается усиления ответственности, это действительно важный, наболевший вопрос. Мы разрабатываем соответствующие поправки, в ближайшее время внесем их в Мажилис, они будут касаться усиления ответственности и самого субъекта естественных монополий, и его первого руководителя за выполнение инвестиционных программ и качественный ремонт оборудования", – указал Роман Скляр.

12 сентября сообщалось, что органы прокуратуры проверили 11 частных ТЭЦ на соблюдение законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. На ряде объектов выявили системные недостатки и нарушения. На всех без исключения ТЭЦ оборудование находится в критическом состоянии. Это может привести к авариям во время отопительного сезона.

9 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

