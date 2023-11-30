Спасатели обратились к жителям Астаны

В Астане сегодня ожидается гололед. В связи с этим в ДЧС города обратились к жителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы заявил, что по данным РГП "Казгидромет", 30 ноября в Астане ожидается гололед из-за неустойчивой погоды, перепадов температуры и сильных осадков.

В связи с плохой погодой акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения при гололеде, чтобы избежать несчастных случаев.

Столичные спасатели просят горожан быть осторожными при передвижении на улице, при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в экстренные службы по телефону 112.

Рекомендуется быть предельно внимательными особенно при переходе улицы.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане в первый день зимы.