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Спасатели обратились к жителям Астаны

предупреждение Фото: УВП Астаны
В Астане сегодня ожидается гололед. В связи с этим в ДЧС города обратились к жителям с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям столицы заявил, что по данным РГП "Казгидромет", 30 ноября в Астане ожидается гололед из-за неустойчивой погоды, перепадов температуры и сильных осадков.

В связи с плохой погодой акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила поведения при гололеде, чтобы избежать несчастных случаев.

Столичные спасатели просят горожан быть осторожными при передвижении на улице, при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в экстренные службы по телефону 112.

Рекомендуется быть предельно внимательными особенно при переходе улицы.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане в первый день зимы.

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