Погибшего в хостеле Алматы 19-летнего парня похоронили в Актау

Мать погибшего в результате пожара в Almaty Hostel Никиты Королева сообщила на своей странице в Instagram о том, что 2 декабря прошли похороны ее сына, сообщает Zakon.kz.

Он погиб за день до того, как должен был прилететь домой в Актау, пишет Lada.

"Это мой единственный сын, которому 24 декабря будет 20 лет. Я не видела его 1,5 года. Сегодня обняла его в последний раз. Я была уверена, что у меня будут в этой жизни внуки. Так здорово, когда есть планы на жизнь. Когда у ваших деток есть планы – вы живы. Держитесь за это! У меня сейчас таких планов нет. Напишите, пожалуйста, примеры, кому что помогло справиться. Мне нужно за что-то зацепиться", – написала Евгения Вегер, мать погибшего.

В Туркестанской области накануне, 1 декабря, прошли первые похороны жертв пожара в "Алматы хостел". В ауле Сынтас, что в 100 километрах от Шымкента, простились с 20-летним Бейбарысом Алдибеком.

Рамазан Амирали – 20-летний уроженец Туркестанской области, который числился в списке погибших при пожаре в хостеле Алматы, оказался живым.

Пожар произошел по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября. Ранее заявлялось о 13 погибших. В их числе: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы.

1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.