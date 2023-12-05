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В акимате Алматы объяснили, почему студенты жили в нелегальном хостеле

хостел в Алматы Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал, почему студенты вузов жили в нелегальном Almaty Hostel, в котором недавно произошел пожар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, всего в Алматы около 200 хостелов и только с 23-мя из них вузы заключили меморандумы для проживания студентов. 

"Когда вуз говорит, что заключил меморандум, речь идет о том, что он рекомендует своим студентам там жить. Студент – это совершеннолетний гражданин стран, он вправе жить там, где захочет. Но бывает, что человек месяц, другой живет в одном хостеле, потом нашел другой, потому что он по локации ближе находится или друзья там его живут. Очень сложно говорить о том, почему студенты жили именно в том хостеле (Almaty Hostel – Прим.). Цена там в принципе была такая же, как и в других близлежащих хостелах. Но хотел бы сказать, что заставить студента жить там, где заключен меморандум с вузом, мы не можем", – объяснил заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

Ранним утром 30 ноября в Алматы произошел пожар в хостеле по улице Ади Шарипова, в результате которого погибли 13 человек.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что в хостеле проживали не только казахстанцы, но и граждане других стран, в частности Узбекистана и Пакистана. 

По данным акимата, помещение, которое занимал сгоревший Almaty Hostel, принадлежит одному из банков как залоговое имущество. Хостел открыли 1,5 месяца назад, незаконно переоборудовав арендованный подвал. По факту пожара завели уголовное дело. 

Позднее стало известно, что среди 13 погибших четверо были иностранцами – двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Все остальные – казахстанцы.

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