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В Казахстане ужесточат требования к хостелам, куда заселяют студентов

Требования к хостелам, куда заселяют студентов, ужесточат в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге 5 декабря заявил, что к хостелам, в которые по договорам с вузами заселяют студентов, ужесточат требования безопасности, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что аренда хостелов, гостиниц, частных общежитий была предусмотрена еще до создания Министерства науки и высшего образования. Только в Алматы заключены договоры на размещение студентов с 85 хостелами.

"Мы серьезно к этой проблеме отнеслись еще в прошлом году. Были установлены отдельные требования к этим хостелам. К примеру, чтобы студенты не смешивалась с другими постояльцами – только студенты вузов, заключивших договоры. В августе наши омбудсмены провели мониторинг каждого хостела".Саясат Нурбек

Министр добавил, что пожаров или других подобных инцидентов в хостелы, куда централизованно заселяют студентов, не происходило.

"В хостелах, которые мы проверяли, таких инцидентов не было – и, надеюсь, не будет. Мы будем дальше увеличивать, усиливать требования безопасности. Сейчас работает правительственная комиссия, мы ждем ее заключения. И те хостелы, которые заключают договоры с вузами, к ним будут предъявлены более жесткие требования по обеспечению безопасности".Саясат Нурбек

Пожар в хостеле Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября. В результате инцидента погибли 13 человек. Из них четверо – иностранцы (двое граждан России и двое граждан Узбекистана), девять – казахстанцы.

1 декабря 2023 года задержали арендатора хостела.

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