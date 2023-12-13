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Жителей Степногорска попросили сохранять спокойствие после сообщений о "просадке температуры"

Жителей Степногорска попросили сохранять спокойствие после сообщений о "просадке температуры" Фото: Instagram/tec_step
13 декабря 2023 года ТОО "Степногорская ТЭЦ" обратилось к местным жителям, которых предупредило о возможной "просадке температуры". Но позднее степногорцев попросили сохранять спокойствие и не поддаваться недостоверной информации, сообщает Zakon.kz.

Обращения опубликованы в Instagram ТОО "Степногорская ТЭЦ".

"В связи с перетопкой котлов ожидается просадка температуры", – говорилось в первом сообщении.

Но позднее жителей Степногорска заверили, что "после перетопки котлов и переключений в работе Степногорской ТЭЦ находятся котлы №5, 7 и водогрейный котел".

"На данный момент температура выхода с ТЭЦ 75 градусов, температура постепенно поднимается. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться недостоверной информации".ТОО "Степногорская ТЭЦ"

7 декабря 2023 года в Степногорске (Акмолинская область) произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города, из-за чего жители ряда домов остались без тепла в 30-градусный мороз.

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11 декабря в акимате Акмолинской области сообщили, что все объекты теплоснабжения в Степногорске работают в штатном режиме.

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