Затерявшаяся среди облаков алматинская телебашня попала в кадр фотографа

Фотограф из Алматы запечатлел зимнее утро в городе. Снимками он поделился на странице в Instagram 19 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Особенно выделяется на фоне облаков телебашня Кок-Тобе.

"Обычное зимнее утро. Алматы", – сказано в подписи к публикации.

Комментаторы отметили, что вблизи дома такие огромные, но рядом с горами они выглядят как игрушечные.

Примечательно, что в это же время еще один фотограф Даулет Арстамбеков поделился снимками телебашни.

"Вот так до обеда выглядела телебашня Кок-Тобе. В голубовато-синей дымке и более отчетливо была видна нежели в последние разы, когда мне удавалось видеть башню с гор. Наснимал нашу красавицу со всех ракурсов", – отметил он.

12 декабря 2023 года стало известно, что подсветка на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится весной 2024 года.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин также добавил, что за счет частных средств в сентябре начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе". На сегодня выполнены основные работы по строительству и асфальтированию дороги.