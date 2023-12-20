Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Затерявшаяся среди облаков алматинская телебашня попала в кадр фотографа

Затерявшаяся Кок-Тобе среди облаков попала в кадр фотографа Фото: Instagram/kosta.pov
Фотограф из Алматы запечатлел зимнее утро в городе. Снимками он поделился на странице в Instagram 19 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Особенно выделяется на фоне облаков телебашня Кок-Тобе.

"Обычное зимнее утро. Алматы", – сказано в подписи к публикации.

Комментаторы отметили, что вблизи дома такие огромные, но рядом с горами они выглядят как игрушечные.

Примечательно, что в это же время еще один фотограф Даулет Арстамбеков поделился снимками телебашни.

"Вот так до обеда выглядела телебашня Кок-Тобе. В голубовато-синей дымке и более отчетливо была видна нежели в последние разы, когда мне удавалось видеть башню с гор. Наснимал нашу красавицу со всех ракурсов", – отметил он.

12 декабря 2023 года стало известно, что подсветка на телебашне Кок-Тобе в Алматы появится весной 2024 года.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин также добавил, что за счет частных средств в сентябре начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе". На сегодня выполнены основные работы по строительству и асфальтированию дороги.

Читайте также

Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году
Какой будет средняя пенсия казахстанцев в 2024 году
КамАЗ и полиция потребовались, чтобы вывезти мусор из квартиры павлодарца
КАМАЗ и полиция потребовались, чтобы вывезти мусор из квартиры павлодарца
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
педагог
Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: