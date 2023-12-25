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В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: freepik
В четырех городах Казахстана: Алматы, Риддере, Усть-Каменогорске, Семее в понедельник 25 декабря ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 11 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра, тумана и гололеда.

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штормовое предупреждение
Сильный ветер, гололед и туман ожидаются в 11 областях Казахстана
Елена Вебер
Казахстан
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