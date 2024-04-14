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В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 15 апреля

В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 15 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 02:16 Фото: freepik
В четырех городах Казахстана: Актюбе, Актау, Астане, ночью в Атырау в понедельник 15 апреля ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее на большей части Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

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