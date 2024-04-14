В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 15 апреля

Фото: freepik

В четырех городах Казахстана: Актюбе, Актау, Астане, ночью в Атырау в понедельник 15 апреля ожидается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz

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