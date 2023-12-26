Концепцию безопасного труда до 2030 года приняли в правительстве Казахстана
По словам главы Минтруда, целью концепции безопасного труда является повышение качества трудовой жизни работников и сбережение трудовых ресурсов.
"Концепция предусматривает новые подходы системного улучшения условий труда работников на основе факторного анализа текущей ситуации и мировых тенденций в сфере управления охраной труда", – заявила Светлана Жакупова.
Концепцией предусматриваются четыре основных направления развития системы управления охраны труда, включая:
- модернизацию национальной системы управления охраной труда (СУОТ) на основе риск-ориентированного подхода, в том числе за счет полномасштабной цифровизации путем интеграции информационных систем мониторинга условий труда. Уже сейчас создана Цифровая карта предприятий, которая с 1 июля 2024 года позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда;
- экономическое стимулирование мер по снижению профессионального риска на рабочих местах;
- развитие профессиональных компетенций и научного потенциала;
- повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.
В рамках первого направления планируется нормативно-методическое обеспечение новой классификации и оценки условий труда. Это позволит, по словам министра, выявить комплексное воздействие вредных факторов производственной среды.
Предусматривается также выставление специализированным организациям, проводящим оценку профессиональных рисков, требований по:
- аккредитации лаборатории и оборудования;
- сертификации экспертов по оценке профессиональных рисков;
- обязательной интеграции с информсистемой министерства и предоставлению результатов оценки через мобильное приложение.
Предлагается и установление ответственности специализированных организаций путем автоматизированного мониторинга в информсистеме министерства с исключением из реестра в случае выявления результатов некачественной оценки.
"Отмечается низкая заинтересованность работодателей к страхованию работников от несчастных случаев. На сегодня застраховано только 54% работников. В рамках мер по трансформации механизма представления гарантий будет установлен новый порядок определения видов и объемов, в том числе проактивный формат их назначения на основе оценки профрисков", – указала Светлана Жакупова.
Также, по словам министра, будут разработаны методические подходы к экономическому планированию затрат на охрану труда, а также оценке ее эффективности, с внедрением онлайн-приложения по составлению бюджета затрат (по видам затрат).
Будет расширена превентивная направленность системы обязательного страхования от несчастных случаев, что обеспечит достижение ключевых целей страхования: обоснованность тарифа, соответствия страховой суммы, полноты данных для установления риска.
Планируется разграничить процедуры обучения (проводимого учебными центрами) и проверки знаний по охране труда с созданием онлайн-платформы.
Будут усилены требования к учебным центрам, создан Единый учебно-методический центр, одной из функций которого будет разработка (пересмотр) типовых учебных программ и контрольных вопросов для проверки знаний.
"В рамках внедрения дополнительных механизмов социальной защиты работников, занятых во вредных условий труда, по поручению главы государства с 1 января 2024 года будут введены специальные социальные выплаты. На данные выплаты имеют право работники при достижении 55-летнего возраста и за которых перечислялись обязательные профессиональные пенсионные взносы не менее семи лет. Ключевым условием выплаты является прекращение работы во вредных условиях труда. Для таких работников будут предложены меры трудоустройства", – заявила Светлана Жакупова.
Специальная социальная выплата будет производиться из четырех источников, включая:
- специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 ПМ;
- страховую выплату по договору предпенсионного аннуитетного страхования в размере 1 ПМ;
- профессиональную выплату за счет средств работодателя в размере 1 ПМ;
- пенсионной выплаты из ЕНПФ с учетом накоплений.
Работник будет получать специальную социальную выплату до достижения пенсионного возраста.
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