Две трети казахстанских предприятий не застраховали своих работников

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 26 декабря констатировал, что лишь 32% предприятий в Казахстане застраховали своих работников от рисков получения травмы и гибели на производстве, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане порядка 500 тысяч человек работают во вредных условиях. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и повышения уровня техники безопасности. Но в Казахстане по-прежнему достаточно высокий уровень производственного травматизма.

"У нас ежегодно травмы на производстве получают почти две тысячи человек, из них со смертельным исходом – больше 200. Например, в компании "Казахмыс" в текущем году допущен рост производственного травматизма более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. В бывшем "АрселорМиттал Темиртау" в этом году допущен рост травматизма со смертельным исходом более чем в семь раз. Действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия труда. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали своих работников". Алихан Смаилов

Во многих странах компании по страхованию жизни определенный процент от страховой премии направляют на превентивные мероприятия – обучение работников безопасности труда, приобретение средств коллективной и индивидуальной защиты. Казахстан тоже должен переходить к такой схеме, отметил премьер.

"С учетом острой необходимости решения всех этих проблемных вопросов впервые в Казахстане разработана Концепция безопасного труда до 2030 года. Этот документ направлен в первую очередь на снижение уровня профессионального риска, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Все риски будут рассчитывать заранее. Способствовать этому будет внедрение цифровизации в сферу безопасности на производствах. Концепция в целом должна обеспечить повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда". Алихан Смаилов

Члены кабмина проголосовали в поддержку документа.

Премьер-министр поручил Министерству труда совместно с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами организовать системную работу по исполнению всех мероприятий концепции. Министерству по чрезвычайным ситуациям он поручил обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах. Министерству здравоохранения – ускорить создание Института профессиональных заболеваний и в целом обеспечить повышение качества лечения и профилактики профессиональных заболеваний. Акиматам регионов – обеспечить превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда. Министерству труда с учетом большой социальной значимости спецвыплаты премьер приказал обеспечить полную готовность к осуществлению таких выплат с 1 января 2024 года.

По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, во втором квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли.

