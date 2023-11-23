В Астане на трех маршрутах станет больше автобусов

В пресс-службе компании City Transportation Systems заявили Zakon.kz об увеличении количества автобусов на трех маршрутах с 23 ноября 2023 года.

Отмечено, что это позволит существенно снизить нагрузку на маршруты.

"С 23 ноября 2023 года будет увеличено количество автобусов в будние дни на маршрутах № 22, 35, 71". City Transportation Systems

А именно:

на маршруте № 22 – на три автобуса (с 9 ед. до 12 ед.);

на маршруте № 35 – на два автобуса (с 13 ед. до 15 ед.);

на маршруте № 71 – на два автобуса (с 16 ед. до 18 ед.).

Также в компании предупредили, что с 23 ноября будет увеличено количество автобусов на пригородных маршрутах №307 и № 312.

Кроме того, о новом автобусном маршруте в Астане стало известно 21 ноября.