В Астане на трех маршрутах станет больше автобусов
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе компании City Transportation Systems заявили Zakon.kz об увеличении количества автобусов на трех маршрутах с 23 ноября 2023 года.
Отмечено, что это позволит существенно снизить нагрузку на маршруты.
"С 23 ноября 2023 года будет увеличено количество автобусов в будние дни на маршрутах № 22, 35, 71".City Transportation Systems
А именно:
- на маршруте № 22 – на три автобуса (с 9 ед. до 12 ед.);
- на маршруте № 35 – на два автобуса (с 13 ед. до 15 ед.);
- на маршруте № 71 – на два автобуса (с 16 ед. до 18 ед.).
Также в компании предупредили, что с 23 ноября будет увеличено количество автобусов на пригородных маршрутах №307 и № 312.
Кроме того, о новом автобусном маршруте в Астане стало известно 21 ноября.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript