Жители 38 сел Акмолинской области часто остаются без света

Сельчанам Акмолинской области в последние месяцы особенно трудно. Из-за метелей и морозов они оставались без света по несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего от постоянных перебоев с электричеством страдают жители села Айдарлы. С этой проблемой, как отмечено в публикации "24.kz", им приходится сталкиваться уже не первый год.

"Все эти электрические линии совсем устарели. Чуть что, так сразу отключается свет. 30 декабря мы сами починили. Потом 1-2 января снова отключили свет. У многих ведь стоят насосы и печи длительного горения, которые не работают без электричества. Тем временем мы платим по счетам, как положено, каждый месяц. Сколько в акимат жалуемся – бесполезно. Говорят, что сети принадлежат частным предприятиям". Муратбек Салыков, житель с. Айдарлы

Другой житель Оразбай Курмашев отмечает, что это длится уже 10 лет.

"Живем недалеко от районного и областного центров, и такое происходит. Все столбы покосились, электросети висят, едва держатся". Оразбай Курмашев

Проблема с электричеством и в соседних селах. Как говорят местные жители, из-за регулярных сбоев и замыканий не выдерживает ни бытовая техника, ни другое электрооборудование.

"В последнее время очень часто стали отключать свет. Бывает, на несколько дней остаемся без электричества. Вместе с этим прерывается подача воды. Столбы падают, провода обрываются. Особенно тяжело в зимние дни. У всех есть хозяйство, дети и внуки". Жанима Жумабаева, жительница с. Кошкарбай

Частые аварии происходят на электросетях 38 сел Зерендинского района, где проживают свыше 20 тысяч человек.

Линии находятся на балансе частной компании, которая вот уже несколько лет не ремонтирует электросети. Поэтому на территории района еще в 2021 году объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. За счет этого акимат выделил деньги из резерва для устранения аварий.

"Нами были заключены договоры с двумя аварийными бригадами. Эти две компании ввиду того, что был большой объем работы, не справлялись. В 2023 году мы также заключили договор с третьей компанией. Ее сотрудники на данный момент устраняют все те аварийные ситуации, которые возникают на данных электролиниях. Как-то передать в руки каких-то других компаний не представляется возможным ввиду того, что сейчас у нас идут суды непосредственно с собственником данных линий". Есимхан Байгабылов, заместитель акима Зерендинского района

Всего по области протяженность электрических сетей составляет 29 тысяч километров.

Как выяснилось, большинство этих линий были построены еще в 60-70-е годы прошлого века и в среднем изношены на 70%.

К сожалению, это не единственный регион в стране с подобными бытовыми проблемами.

На дворе XXI век, вовсю рулит искусственный интеллект, дороги увешаны гроздьями "Сергека", но казахстанцы до сих пор передвигаются на улицах впотьмах. Корреспонденты Zakon.kz в ноябре 2023 года прошлись по городам и наглядно увидели, как это – жить втемную.