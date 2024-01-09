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Минздрав: Все больше "отказников" прививают своих детей

Казахстан Минздрав прививки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, родители, ранее отказавшиеся прививать детей от опасных болезней, при повторном обращении медиков охотно соглашаются на вакцинацию, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве она отметила, что казахстанцы начинают лучше понимать необходимость вакцинации, в том числе от кори.

"Есть знакомые, которые попадают в стационар в тяжелом состоянии, с осложнениями. И сегодня при повторном обращении медработников на прививку люди охотно идут и прививаются. Те, которые даже ранее отказались, успешно проходят вакцинацию. Мне доложили в конце 2023 года, что около 50% привито отказных детей".Ажар Гиният

Также сейчас, по ее словам, проводится аналитика ранее выданных медотводов. Комиссии в поликлиниках повторно рассматривают обоснованность медотводов.

"Тоже рассматривается, приглашают, осматривают ребенка и прививают. За два месяца почти миллион детей привито".Ажар Гиният

Она также ответила на вопрос, сделают ли в Казахстане вакцинацию детей от опасных инфекций обязательной и без согласия родителей. Министр ответила, что все будет зависеть от эпидситуации в стране. На заседании правительства она сообщила о почти 30 тысячах случаев кори в Казахстане в 2023 году.

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