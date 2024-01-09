Минздрав: Все больше "отказников" прививают своих детей

По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, родители, ранее отказавшиеся прививать детей от опасных болезней, при повторном обращении медиков охотно соглашаются на вакцинацию, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве она отметила, что казахстанцы начинают лучше понимать необходимость вакцинации, в том числе от кори.

"Есть знакомые, которые попадают в стационар в тяжелом состоянии, с осложнениями. И сегодня при повторном обращении медработников на прививку люди охотно идут и прививаются. Те, которые даже ранее отказались, успешно проходят вакцинацию. Мне доложили в конце 2023 года, что около 50% привито отказных детей". Ажар Гиният

Также сейчас, по ее словам, проводится аналитика ранее выданных медотводов. Комиссии в поликлиниках повторно рассматривают обоснованность медотводов.

"Тоже рассматривается, приглашают, осматривают ребенка и прививают. За два месяца почти миллион детей привито". Ажар Гиният

Она также ответила на вопрос, сделают ли в Казахстане вакцинацию детей от опасных инфекций обязательной и без согласия родителей. Министр ответила, что все будет зависеть от эпидситуации в стране. На заседании правительства она сообщила о почти 30 тысячах случаев кори в Казахстане в 2023 году.

