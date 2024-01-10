Новый город в Алматинской области: что это даст казахстанцам

Министерством национальной экономики (МНЭ) Казахстана в рамках реализации поручения президента разработан План организационных мероприятий по созданию нового города Алатау ("О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области"), сообщает Zakon.kz.

В соответствии с планом Министерством нацэкономики совместно с акиматом Алматинской области проведена работа по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и Конаев.

"Создание нового города позволит модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МНЭ РК 10 января 2024 года.

Вместе с тем, как отметили в Миннацэкономики, правительством одобрено решение о расширении территории СЭЗ с 30 тыс. до 96,5 тыс. га и переименование СЭЗ G4 City на СЭЗ Alatau.

"Таким образом, вся территория города Алатау и часть Конаева отнесены к территории СЭЗ". Пресс-служба МНЭ РК

В ведомстве отметили, что на территории СЭЗ предполагается размещение более 170 проектов по 17 наименованиям ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности) по приоритетным видам деятельности на общую сумму 12,5 трлн тенге с созданием 110 тыс. новых рабочих мест.

"По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге. Необходимо отметить, что на каждый 1 тенге госинвестиций привлекается 3,8 тенге частных". Пресс-служба МНЭ РК

По данным Миннацэкономики, общая площадь нового города Алатау – 88 тыс. га, а население – 52,7 тыс. человек.

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9 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".

Согласно документу, Илийский район Алматинской области реорганизуют путем выделения из него села Жетыген, которое отнесут к категории города областного значения и переименуют его в город Алатау.

О том, что известно о новом городе Казахстана – Алатау, можете узнать по ссылке.