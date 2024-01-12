В Астане служителей мечетей и церквей приглашают для убеждения антиваксеров

О ситуации по кори в столице и работе с родителями, которые отказываются прививать детей, рассказала на брифинге в столичной службе коммуникаций 12 января главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передает Zakon.kz.

Она уточнила, что в казахстанском законодательстве нет мер административного воздействия на родителей, которые отказываются делать детям прививки от вакциноуправляемых инфекций, в том числе и от кори.

"Поликлиникам рекомендовано более тщательно проводить разъяснительную работу. Если это по религиозным причинам, то приглашать теолога, служителя мечети или церкви. Если же они по каким-то своим убеждениям или начитались всевозможной литературы и историй в соцсетях, тогда мы подкрепляем свои слова достоверной литературой и данными. Все, что мы можем сделать с отказниками, – это правильно разъяснить необходимость и эффективность иммунизации". Сархат Бейсенова

Сархат Бейсенова также сообщила, что за 11 дней до нового года в Астане зарегистрировано 289 первичных и 110 подтвержденных случаев кори. В том числе среди детей до 14 лет – 81 случай. Несмотря на незначительное снижение заболеваемости, в столице эпидемиологическая ситуация остается напряженной. По статистике, 79% заболевших – это не привитые против кори граждане. Из числа заболевших имеют прививки против кори только 5%, остальные 16% – с неизвестным прививочным статусом.

С начала эпидемиологического сезона по кори – с марта 2023 года до сегодняшнего дня – в Астане зарегистрировано 1188 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 843.

Как сообщал Минздрав 9 января, за 2023 год по Казахстану выявлено почти 30 тысяч случаев кори. 10 января в Минздраве раскрыли подробности летальных исходов от кори среди детей.