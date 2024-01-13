"Тревожные кнопки" в автобусах предлагает установить МВД

По задумке, сигнал будет идти на канал "102". А пока полиция на местах обсудила с транспортными предприятиями такую инициативу, как и возможность установить во всех автобусах камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время камерами наблюдения оснащены 5700 автобусов южного мегаполиса. 900 из них – с возможностью онлайн-просмотра.

Сейчас по стране проходит рейд "Перевозчик". Только за первый день полицейские выявили более 200 правонарушений. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества, распитие алкоголя, курение, мелкое хулиганство, приставание.

Также в период с 11 по 15 января на территории республики проходит рейд "Перевозчик".

"Основная цель – "нулевая терпимость" к любым правонарушениям внутри общественного транспорта и обеспечение безопасности водителей и пассажиров", – уточнил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.





Смертельное ДТП с неуправляемым автобусом произошло на проспекте Райымбека в Алматы вечером 22 декабря 2023 года. По информации Департамента полиции Алматы, пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя. За рулем автобуса была женщина, которая от удара потеряла сознание и управление над транспортом.

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Позже суд в Алматы арестовал мужчину, напавшего на водителя автобуса.

