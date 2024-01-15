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"Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети

"Сахара" в Казахстане поразила пользователей Сети Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился волшебными снимками из Актюбинской области. Комментаторы пришли в восторг от увиденного, сообщает Zakon.kz.

Доценко в подписи к публикации за 14 января 2024 года уточнил, что пески Аккум в Актюбинской области – один из самых больших песчаных массивов Казахстана.

Также он подчеркнул, что площадь песков в четыре раза больше Алматы.

"Вообще люблю песчаные пустыни. Здесь получаются классные пейзажные фото в минималистичном стиле: песок и небо. Сотни барханов тянутся до горизонта – простор для поиска интересных ракурсов. Собираю композицию в кадр и вот получается картинка как из арабских сказок. И это все у нас в Казахстане".Дмитрий Доценко

Фанаты творчества Доценко удивились, что эти фотографии были сделаны в Казахстане.

  • Сколько всего в Казахстане! И каньон, и пустыня, и леса, и горы, озера. Прямо так и хочется путешествовать и путешествовать.
  • Фото – просто космос.
  • Так это Дубай-2.
  • Ваууу… поражаюсь Казахстану.
  • Красота! Как будто Сахара.
  • Как красиво. И это в Казахстане?
  • Фантастические пейзажи! Кажется, это другая планета! – пишут вдохновленные комментаторы.

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