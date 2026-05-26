Казахстан побил температурный рекорд 82-летней давности

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили интересную информацию, рассказав о погодных сюрпризах прошедшего месяца. Так, стали известны температурные рекорды за апрель 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленным данным метеорологов, погода в апреле была неустойчивой и контрастной. Периоды по-летнему жаркой погоды сменялись кратковременными похолоданиями, дождями, грозами и усилением ветра.

Так, на юге страны в отдельные дни температура воздуха повышалась до +30°С и выше, тогда как в северных и восточных регионах во время вторжений холодных воздушных масс наблюдались морозы до -7-12°С.

Известно, что в первой декаде апреля на фоне высоких температур отмечались рекордные показатели температуры воздуха не только в южных, но и в северных регионах страны.

К примеру, 1 апреля на метеорологической станции (далее – МС) Актобе (Актюбинская область) воздух прогрелся до +25,6°C, превзойдя рекорд 2008 года (+25,0°C). На МС Жезказган (область Улытау) температура достигла +26,2°C, превысив рекорд 1970 года (+23,9°C).

"На МС Туркестан (Туркестанская область) зафиксирована температура +31,2°C, что выше максимума 1944 года (+28,4°C)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже 2 апреля также были обновлены рекордные показатели температуры воздуха в Акмолинской области: был "побит" рекорд 2008 года – на МС Астана воздух прогрелся до +18,9°C, превзойдя рекорд +17,4°C. На МС Кокшетау температура достигла +17,7°C, превзойдя рекорд +15,8°C. На МС Жезказган (область Улытау) температура достигла +28,4°C, превысив рекорд 2008 года (+21°C). На МС Караганда (Карагандинская область) зафиксирована температура +22,7°C, что выше максимума 1981 года (+16,9°C). На МС Костанай (Костанайская область) температура достигла +19°C, превысив рекорд 2025 года (+18,8°C). На МС Кызылорда (Кызылординская область) температура достигла +32,2 °C, превысив рекорд 1990 года (+25°C). На МС Тараз (Жамбылская область) температура достигла +27,1°C, превысив рекорд 1970 года (+26,1°C). На МС Туркестан (Туркестанская область) температура достигла +32,4°C, превысив рекорд 1970 года (+28,9°C).

3 апреля были обновлены рекордные показатели температуры воздуха на следующих метеостанциях:

на МС Астана (Акмолинская область) воздух прогрелся до +23°C, превзойдя рекорд 2008 года (+16,0°C);

на МС Кокшетау (Акмолинская область) температура достигла +20,6°C, превысив рекорд 2023 года (+16°C);

на МС Жезказган (область Улытау) температура достигла +27,7°C, превысив рекорд 2012 года (+21,6 °C);

на МС Караганда (Карагандинская область) зафиксирована температура +23,3°C, что выше максимума 2008 года (+17,5°C);

на МС Костанай (Костанайская область) температура достигла +20,4°C, превысив рекорд 2009 года (+18,0°C);

на МС Павлодар (Павлодарская область) температура достигла +17,8°C, превысив рекорд 2009 года (+17,6°C); на МС Туркестан (Туркестанская область) температура достигла +28,2°C, превысив рекорд 1983 года (+28,1°C).

Также есть рекорды и за 4 апреля.

на МС Актау (Мангистауская область) температура достигла +24,2°C, превысив рекорд 1997 года (+23,1°C);

на МС Астана (Акмолинская область) воздух прогрелся до +21,4°C, превзойдя рекорд 2008 года (+19,5°C);

на МС Кокшетау (Акмолинская область) температура достигла +22,3 °C, превысив рекорд 2020 года (+18,1°C);

на МС Караганда (Карагандинская область) зафиксирована температура +24,8°C, что выше максимума 2025 года (+21°C);

на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) температура достигла +21,4°C, превысив рекорд 2022 года (+18,6°C).

Кроме того, 5 апреля на МС Усть-Каменогорск температура воздуха достигла +23,9°C, что превысило максимальный показатель 2022 года, который составлял +20,7°C.

Далее отмечено, что в первой половине месяца погоду на территории страны определяли активные северо-западные и южные циклоны, с их влиянием почти на всей территории республики наблюдался крайне неустойчивый характер погоды, прошли дожди, временами сильные.

