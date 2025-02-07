Здание детсада просело и накренилось в Алматы: родители в панике

В Алматы принято решение о закрытии детского сада на капитальный ремонт в связи с наклоном здания и его аварийным состоянием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 февраля телеканал "КТК", конструкция здания просела и сместилась на 10 сантиметров. Кроме того, выявлены серьезные проблемы с инженерными сетями – в помещениях обваливается штукатурка и протекает потолок.

Руководство детского сада уведомило родителей о необходимости освободить здание в течение недели.

"Нам сказали, нужно будет освобождать садик в течение этой недели. Они нас выселяют из садика в зимний период. Сейчас на улице морозы. Детей нужно будет таскать по соседним районам или в другие госсадики, до них добираться далеко, естественно. Все госсадики переполнены. Если в группе 30, с нашими детьми там будет 35, получается", – рассказала одна из родительниц Назерке Мейрамова.

Мать пятерых детей Жансая Рахымжан также выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

"У меня двое учатся в школе. Я их должна отводить, приводить из школы тоже. Чтобы далеко ездить, я не смогу. Вообще физически не смогу. Мы с родителями хотим, чтобы нам хотя бы дали время, чтобы потеплело. Нам тяжело зимой таскать детей. Нет гарантии того, что в других садиках есть места. Они в личку выходят: "Вот вы без садика останетесь. Вы хоть что ни делайте, все равно закроем мы". Даже в некоторых группах угрожали, что свет отключат, отопление отключат. И такие разговоры были", – посетовала она.

В управлении образования подчеркивают, что ремонт детского сада необходим, так как здание может обрушиться в случае сейсмической активности.

"Где-то стены на 10 сантиметров ушли. Так как, вы понимаете, мы живем в сейсмоопасной зоне, и завтра какое-то землетрясение – оно может развалиться и упасть на детей. Там у нас пошел расход между стенами. Здесь что-то еще, крыша, третье, десятое – это все подавалось в управление строительства. В любом случае дети будут страдать, если даже закроют его в мае месяце, то следующий учебный год, лето, он все равно будет закрыт", – пояснила руководитель дошкольного отдела управления образования Алматы Алия Сагиева.

По оценкам специалистов, работы по капитальному ремонту, включая сейсмоусиление здания, обойдутся в 1 миллиард 800 миллионов тенге и займут около семи месяцев.

В детском саду обучались почти 400 малышей. Чиновники заверили, что помогут родителям найти альтернативные места для их детей, однако конкретных решений пока не представили.

Ранее стало известно, что казахстанские родители смогут самостоятельно выбирать детсады для своих детей.

