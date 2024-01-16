Могут ли СМИ использовать фото людей без их согласия, рассказали в Конституционном суде Казахстана

В Конституционном суде (КС) Казахстана сегодня, 16 января 2024 года, ответили на часто задаваемый вопрос от казахстанцев: "Могут ли СМИ использовать фото людей без их согласия", сообщает Zakon.kz.

В КС отметили, что "в Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства".

"Оно регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со ст. 145 Гражданского кодекса, обнародование и использование изображения гражданина требует получения его согласия. Закон "О персональных данных и их защите" (статьи 7 и 15) устанавливает, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника", – говорится в ответе, опубликованном в Telegram-канале Конституционного суда РК.

Однако, как следует из ответа КС на часто задаваемый вопрос, "законодательство предусматривает исключения, в соответствии с которыми СМИ могут использовать фотографии людей без их согласия":

если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной и (или) публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

"Таким образом, использование фотографий без согласия возможно лишь в строго установленных законом случаях". Конституционный суд РК

Более подробный ответ можно получить в нормативном постановлении Конституционного суда РК от 21 апреля 2023 года.

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