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Общество

Догонит размах Алматы: как вырастет население Астаны к 2035 году

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Правительство обновило Генеральный план города Астаны, в котором прописано, каким должно стать население столицы к 2035 году, сообщает Zakon.kz.

Так, проектная численность населения города составит:

  • к 2030 году – 1 965 500 человек;
  • к 2035 году – 2 275 000 человек.

Отметим, что, по данным Бюро национальной статистики РК, численность населения Астаны на 1 июня 2026 года составляла 1 674 699 человек

С учетом этого роста населения в Генплане предусмотрено строительство дошкольных образовательных учреждений к концу 2035 года суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов. И строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.

Отметим, что численность населения южной столицы страны – Алматы – по состоянию на июнь 2026 года составляла 2 366 525 человек.

С полным текстом Генплана Астаны можно ознакомиться здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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