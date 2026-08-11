Догонит размах Алматы: как вырастет население Астаны к 2035 году

Правительство обновило Генеральный план города Астаны, в котором прописано, каким должно стать население столицы к 2035 году, сообщает Zakon.kz.

Так, проектная численность населения города составит:

к 2030 году – 1 965 500 человек;

к 2035 году – 2 275 000 человек.

Отметим, что, по данным Бюро национальной статистики РК, численность населения Астаны на 1 июня 2026 года составляла 1 674 699 человек

С учетом этого роста населения в Генплане предусмотрено строительство дошкольных образовательных учреждений к концу 2035 года суммарной мощностью 159 194 места, или 206 детских садов. И строительство общеобразовательных учреждений суммарной мощностью 256 170 мест. Потребность в общеобразовательных школах к 2030 году составит 182 423 места, к 2035 году – 256 170 мест.

Отметим, что численность населения южной столицы страны – Алматы – по состоянию на июнь 2026 года составляла 2 366 525 человек.

С полным текстом Генплана Астаны можно ознакомиться здесь.