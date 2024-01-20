В одном из районов Акмолинской области строят поликлинику на 200 посещений и объекты бизнеса

Представители средств массовой информации посетили с пресс туром район имени Биржан Сал, маршрут поездки, обозначенный в программе пресс-тура, включал села Кенащи, Заозерное, Улги и город Степняк.

Так, представители СМИ ознакомились с ходом ремонта Дома культуры с.Улги, который реализовывается в рамках государственной программы "Ауыл-Ел бесігі".



Как рассказала и.о. директора РДК им.Биржан Сала отдела культуры и развития языков Анар Ибраева, здесь за 45 лет впервые проводят капитальный ремонт. Такое решение было принято, потому что на селе проживают 1017 человек.

"В проект входят следующие работы: наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, благоустройство территорий, система вентиляции, видео наблюдения внутри и по периметру здания, капитальный ремонт кровли (замена балок, утепление, вентиляция), внутренние работы (выравнивание стен, замена пола покраска, натяжной потолок, замена дверей), обшивка здания, входная группа (пандус). Работы планируют завершить в конце мая. Также введут в эксплуатацию второй этаж, кстати, он был закрыт с 90-х годов", - уточнила Анар Ибраева.

Затем журналисты ознакомились в с.Улги с деятельностью ИП "Ансар". Многодетная мама, воспитывающая шестерых детей, обладательница нагрудной подвески "Күміс алқа" Батима Калибекова получила грант на разведение КРС, производство молочной и кисло-молочной продукции.

"Участвовала в программе "Бизнес-Бастау". На полученные средства приобрели три коровы, морозильную камеру и сепаратор. Почему-то совершенно не сомневалась в своей идее. В бизнес-плане написала, что главное – это получение экологически чистого продукта, который будут есть мои дети. Коровы пока не отелились, но в будущем планирую продавать молоко и делать творог, сметану, масло, курт", - делится Батима Калибекова.

Следующим объектом для посещения журналистов стала Кенащинская общеобразовательная школа, где с 1983 года капитального ремонта не было.

В учебном заведении имеется - автономная система отопления, центральное водоснабжение, три предметных кабинета, спортивный зал, столовая, актовый зал. При школе действует мини-центр "Акбота", который посещают 25 малышей.

По словам директора школы Гульнар Садуовой, у них обучаются 100 школьников.

"Нашу школу ожидают такие ремонтные работы - демонтаж и монтаж окон и дверей, замена полового покрытия, внутренняя отдела, наружная отделка – покрытие металлосайдингом с утеплением, замена мягкой кровли на шатровую двухскатную, ремонт отопления, канализации, водопровода, электроснабжения, установка сетей связи (видеонаблюдение), а также благоустройство территории школы и др.", - перечислила Гульнар Садуова.

В городе Степняк объектом внимания стала строящаяся больница совмещенной с поликлиникой на 45 койко-мест и 200 посещений в смену.

Главный врач районной больницы Биржан Сал Кайрат Тастамбеков рассказал, что в новом объекте здравоохранения расположатся поликлиника, аптека, БАК лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, родильное отделение, реанимация для новорожденных, а также административные помещения.

Далее по программе пресс-тура представители СМИ посетили ИП "Хафизов", где производят выпечку, хлебобулочные изделия, фаст-фуд, полуфабрикаты.

В 2022 году после успешного прохождения обучения основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" Темирлан Хафизов получил государственный грант, на что и приобрел оборудование. Продукция цеха, где трудятся восемь человек, пользуется спросом у жителей региона, качество отличное, цена доступная.

Следующим объектом посещения стал ТОО "Енбек Астык", руководитель которого Кульзия Саурбаева, рассказала о том, что в токовом хозяйстве расположен хлебо-приемный пункт, где имеется зерносушилка, производительностью 30 тонн в час, десять складов, общей вместимостью 26 тыс тонн. зерна. Занимаются приемкой, отгрузкой, подработкой, т.е. чистка, сушка зерна. Также мы занимаемся выпечкой хлеба в количестве 120 булок в день. В планах увеличение до 480 булок. На сегодняшний день ведется сбор документов на получение сертификата качества хлеба.

В ходе пресс-тура участники посетили один из самых крупных цементных заводов ТОО "Кокше-Цемент". Он заработал в сентябре 2017 года в с.Заозерное. Основной вид деятельности - производство цемента. Он имеет собственный карьер известняка и глины.

Директор завода Болат Оспанов отметил, что технологическое оборудование предприятия является уникальным среди отечественных заводов, работающих по сухому способу производства цемента. Для строительства и запуска завода привлечена датская компания FLSmidth, они и являются поставщиками технологии и оборудования. Производственная мощность - 2 млн. тонн цемента в год.





"Завод практически полностью автоматизирован, присутствие обслуживающего персонала необходимо для контроля процесса. Важно отметить, предприятие заботится об охране окружающей среды. На предприятии функционирует система контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, работают автоматизированные газоанализаторы, электрофильтры. За счет этого выбросы в атмосферу минимальные", - подчеркнул Болат Оспанов.