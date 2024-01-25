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Правильное решение: Токаев поддержал действия властей Алматы при землетрясении

Токаев поддержал действия властей Алматы при землетрясении Фото: flickr
25 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время визита в Алматы провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. В своем выступлении он подробно затронул вопросы готовности инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что сирену по городу не включили. И это, по его словам, правильное решение.

"В противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают. При сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он уточнил, что при сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра.

"Мощность стихии они и так уже почувствовали на себе. В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды".Касым-Жомарт Токаев

Технические средства, как заявил президент, должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого.

"На этот раз смс-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев заявил, что нужно извлечь уроки и провести работу над ошибками.

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В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение ощутимостью в пять баллов. Его эпицентр находился в китайском уезде Уши, где магнитуда толчков составила 7,1.

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Токаев Касым-Жомарт Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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