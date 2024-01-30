Ерболат Досаев: Отопительный сезон в Алматы проходит в штатном режиме

Аким города Алматы Ерболат Досаев провел рабочее совещание, где был рассмотрен ход отопительного сезона 2023-2024 годов. Об этом 30 января 2024 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник заявил, что отопительный сезон в Алматы проходит в штатном режиме.

"Ерболат Досаев отметил, что бесперебойное прохождение отопительного сезона является стратегически важной задачей для города. Отопительный сезон продолжается, в этой связи городским службам поручено держать на контроле вопрос стабильного и устойчивого теплоснабжения жителей города". Пресс-служба акимата Алматы

Руководители управлений энергетики и водоснабжения, развития коммунальной инфраструктуры, образования, а также главы ТОО "Алматинские тепловые сети", ТОО "АлматыТеплоКоммунЭнерго", ГКП "Алматы Су", АО "Алматинские электрические станции", АО "Алатау жарык компаниясы" и АО "КазТрансГазАймак" доложили о текущем прохождении отопительного сезона.

Теплоснабжение Алматы обеспечивается за счет ТЭЦ-1,2, ЗТК АО "АлЭС" (65%) и 84 локальных котельных ТОО "АТКЭ" (35%).

На сегодня в Алматы все социальные объекты и многоквартирные жилые дома (МЖД – 8863, объекты образования – 404, объекты здравоохранения – 128) обеспечены бесперебойным теплоснабжением. На теплоисточниках и на тепловых сетях температурный режим соблюдается согласно утвержденному графику.

Акиму доложили, что в период прохождения отопительного сезона службы города функционируют в режиме повышенной готовности. Для своевременной ликвидации внештатных ситуаций работают аварийные бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Всего задействовано порядка 400 человек, более 100 единиц специальной техники.

Глава мегаполиса акцентировал внимание на реализации инвестиционной программы, нацеленной на сокращение износа инфраструктуры. Общий износ тепловых сетей по Алматы составлял 59,2%, проводимые меры в 2023 году позволили сократить износ на 1,3% вместо 0,6% запланированных.

Таким образом, на начало текущего года протяженность изношенных сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет, составляет 802,6 км, или 57,9%, от всей протяженности сетей.

В текущем году планируется провести работы по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 20 км. Это позволит снизить износ тепловых сетей на 1,8%.

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